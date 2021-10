¿Hasta dónde llega la inseguridad?

Señor Director:



Es triste ver hasta dónde llega la sevicia de los criminales para encañonar a un niña de siete años y raptar su mascota, por más costosa que esta sea, o por un carro. ¿De qué sirve? Esta situación le causa un daño psicológico a la menor, pues le apuntaron a su cabeza y se llevaron su animal de compañía.

La seguridad en Bogotá desapareció. Por un carro o un celular nos quitan la vida y perturban nuestra tranquilidad mental. Hasta por una mascota no estamos seguros en la calle; incluso en nuestras casas y en el transporte público.



Se necesita más policía patrullando día y noche en nuestros barrios y localidades. Se debe disponer de más centros de atención inmediata (CAI), además de tener vigilancia en todos los barrios. Ya no podemos con más asesinatos por un celular, ni seguir viviendo con miedo al salir a la calle. Así como esta niña y su familia vivieron minutos de terror, muchos bogotanos también lo hemos sufrido.



Diego Andrés Guerrero

La credibilidad del Dane

En verdad no existen razones lógicas para cuestionar los datos del Dane en cuanto a la cantidad de población que hay en el país. Por lo mismo, la polémica que suscitó el registrador nacional del Estado Civil, Alexánder Vega Rocha, no tiene sentido.



El registrador nacional abrió la absurda disyuntiva sobre un asunto que no es de su competencia, al afirmar que en el país el número de habitantes no son 50 millones, sino 55. También dijo que él no les creía a las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, siendo esta una de las entidades técnicas de Colombia con mayor prestigio.



En la actualidad, bajo la dirección de Juan Daniel Oviedo Arango, hemos conocido cifras muy importantes en materia de desigualdades económicas y sociales, el ritmo de la vacunación contra el virus chino y datos mucho más reales sobre desempleo y costo de vida en el país.



Jorge Giraldo Acevedo

Fusagasugá, Cundinamarca

Barras desbordadas

Ir al estadio a ver un partido de fútbol es muy arriesgado. Los acontecimientos ocurridos en el Pascual Guerrero de Cali nos demuestran, una vez más, la inseguridad que hay dentro y fuera de estos eventos deportivos, donde llevar a nuestros hijos, sobrinos o padres es peligroso.



No es justo que tengamos que ser víctimas de la inseguridad y el vandalismo de las barras, que se pelean contra otros hinchas por una camiseta.



Debería haber un mayor control de las autoridades para que las familias puedan volver al estadio en paz.



Carlos Mauricio

Restrepo Carreño

