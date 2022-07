Señor Director:



En la mayoría de los negocios comerciales, tabernas, cigarrerías, supermercados, en las emisoras radiales de la ciudad, los diarios, etc., rindieron tributo a uno de los cantantes más importantes del género popular, un ícono de quien la gente entonaba sus canciones de despecho, como quien dice ‘a grito entero’, y hoy todo el país llora por su partida impredecible. Se fue el ‘Rey del despecho’, Darío Gómez.

Sus letras siempre las vamos a llevar en nuestros corazones, ya que, como él indica en una de sus canciones más importantes, la mejor despedida es tener su recuerdo en la mente de muchos que admiramos sus composiciones. Darío decía: “Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo...”.



Darío Gómez se ha ido, pero sus letras y canciones, como Nadie es eterno en el mundo, La tirana, Entre comillas, Sobreviviré, Esta Navidad no es mía, entre otras, se escucharán y cantarán en los bares, las reuniones sociales, con la familia y en miles de escenarios. Adiós al ‘Rey del despecho’, que Dios lo tenga en su santa gloria.



Carlos Mauricio Restrepo Carreño

Reconocer los resultados

Ni la polarización ni los números adversos de las encuestas pueden borrar la realidad sobre los valiosos resultados del Gobierno en materia de reactivación económica.



Un 62,5 % de los cuatro años del período del presidente Duque estuvo el país bajo los efectos negativos de la pandemia. Sin embargo, hoy nuestra nación es reconocida en el mundo por el excelente manejo de la salud y la economía, tanto así que el FMI elevó la perspectiva de crecimiento anual del país a un 6,3 %, cuando en el resto del mundo es del 3,2 % y en la región, del 3 %.



En Colombia somos muy ligeros para juzgar, pero los números no mienten. Ojalá el nuevo gobierno pueda sostener y hacer crecer las cifras que recibe del presidente Duque.



Mario Patiño Morris

El ‘tridente’ anticorrupción

Recién ha iniciado actividades el nuevo Congreso, en medio de una situación económica y social nada fácil, llena de problemas como el de la corrupción, que dio origen a la creencia de que “en todos los sectores de la política siempre ha habido corruptos”.



Por ello es muy satisfactorio ver que los senadores De la Calle, Hernández y Ávila hayan radicado la solicitud para llevar a cabo el primer debate de control político a los funcionarios del actual gobierno involucrados en el presunto desfalco de los dineros de la paz.



Con esta acción, ellos se convierten en un ‘tridente’ que dará cumplimiento a sus promesas electorales de combatir a fondo la corrupción, que tanto daño le hace al país.



David Guillermo Puyana Silva

