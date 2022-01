Elegir bien

Señor Director:



Qué pesar, para colmo de males, que el narcotráfico -que todo lo permea y corrompe- en su nuevo auge nacional esté exacerbando la descomposición y degradación social e institucional del país, incluyendo a la familia como célula primaria de la buena formación y convivencia.

Es inconcebible que por codicia y ambición de la vida fácil y el dinero ajeno, ahora para muchos, todo se valga. Todo por la plata. Es deber de todos los colombianos de bien, que afortunadamente siguen siendo mayoría, contribuir a la restauración moral y ética que clama la nación, que debe empezar por la asertividad en la próxima elección del presidente más favorable para el país, y de los más competentes, honestos y diligentes legisladores, a través del voto libre y consciente, y de la responsabilidad y buena fe de los partidos políticos en el otorgamiento de avales y selección de candidatos meritorios.



Luis Iván Perdomo Cerquera

Conducta desproporcionada

Señor Director:



En las últimas semanas hemos visto situaciones escalofriantes como el doble homicidio en La Calera y, unos días después, el linchamiento de un conductor que atropelló a una mujer emberá y a su bebé. Algo muy desafortunado, como cualquier muerte violenta por accidente de tránsito. Lo que llama la atención es la conducta desproporcionada de quienes, asumiendo justicia por su propia mano, asesinaron al conductor. Qué clase de sociedad es esa, y qué valores profesa, que responde con barbarie a una situación accidental. Estos hechos no construyen sociedad ni generan aprecio, como tampoco son ejemplos de quienes dicen amar la Madre Tierra. La única consecuencia es aumentar más la brecha social entre todos.



Gonzalo David Prada

¿Esperar un milagro?

Señor Director:



Es muy posible que no vayamos a Catar. No lo merece una selección que durante más de 550 minutos no anota un gol, que es la esencia del fútbol. No funciona esta selección con figuras que en sus equipos sí hacen goles. Algo anda mal el funcionamiento, tal vez dirección técnica, o que algunos jugadores no se entienden con otros, o hay más reyes que obreros. Puede ser también asunto de estado anímico, que tiene que venir desde adentro. Algo pasa, porque Perú y Ecuador no parecen tener más figuras que Colombia. Lo cierto es que Rueda tiene que revisar, pues para un país con tantos problemas sociales, de división y violencia, al menos el fútbol es algo que convoca y distrae la mente del pueblo. Ese remanso es importante para las sociedades. Hay que esperar casi un milagro.



Dagoberto Castaño Paredes

La inseguridad alimentaria

Señor Director:



Según la FAO, Colombia es una de las 25 naciones en riesgo de inseguridad alimentaria. Sin duda, un país con más de 21 millones de pobres, y unos 7 millones por debajo de la línea de pobreza, tiene que preocupar a sus dirigentes. El hambre es el principal problema. Y se tienen que mirar las causas, una de ellas la inequidad, pero también la violencia, que desplaza a la gente que produce y la envía a engrosar los cinturones de miseria. ¿Qué plantean los candidatos?



Carmen Rosa Novoa

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co