‘SOS por el Cauca’

Señor Director:



La convocatoria del Presidente a movilizaciones populares en el Cauca debe complementarse con estrategias de fuerza y medidas estructurales que aborden de manera específica la crítica situación en la región. El abandono estatal, la incapacidad administrativa y la cooptación de la institucionalidad por el crimen, además de las rentas del narcotráfico, son problemas que han escapado al control del Gobierno. Esto se agrava aún más en el contexto de la ideologización de las comunidades indígenas, que funcionan como sociedades autárquicas, circunstancia que es aprovechada por una estructura política partidista que manipula a la población con fines proselitistas.

La situación en el Cauca sugiere una pérdida de la soberanía, con un pronóstico desfavorable, debido a la insuficiencia evidente del Estado. Se genera así un peligroso precedente que podría propagarse a otras zonas, con posibles repercusiones a largo plazo en la estabilidad y seguridad de la región.



Emili Quintero Castillo

Ámsterdam

Dos grandes de la música

Señor Director:



La música colombiana despide el año en luto. Dos grandes íconos trascendieron al plano mayor en diciembre: Óscar Agudelo Márquez, un popular bolerista tolimense nacido en Herveo, y quien falleció a los 91 años. Y Lisandro Meza Márquez, sucreño, nacido en Los Palmitos, quien partió a los 86 años. Ambos referentes inolvidables. Agudelo, apodado el Zorzal Criollo, por éxitos como: La cama vacía, El Redentor, Desde que te marchaste, Esos tus ojos negros, Vamos jugando iguales, etc. Y Meza, apodado el Macho de América, quien perteneció a Los Corraleros de Majagual. Inolvidable juglar sabanero, por Las tapas, Festival en Guararé, El guayabo de la Y, Baracunatana, Solo por ti, Ni que estuviera loco, etc. Con admiración y respeto por su trayectoria, entre aplausos los despedimos. Gracias, maestros.



Helena Manrique Romero

Bogotá

¿Por qué se van los colombianos?

Señor Director:



“Los colombianos son la segunda nacionalidad que más asilo solicita en España, después de los venezolanos”. Es alarmante esta noticia. La búsqueda de los colombianos por quedarse en EE. UU. y España crece cada día más, según reportes de las autoridades migratorias de esos países, y según un estudio realizado por este medio. “Colombia, potencia de la vida” deja de ser realidad cuando nunca se había presentado tanto connacional escabulléndose de la situación de incertidumbre, violencia, injusticia, falta de oportunidades de trabajo, estudio e inversión, que afronta el país. Es momento de reflexionar sobre este fenómeno que lleva años, pero que se incrementó en este “gobierno del cambio”.



Álvaro Sandoval Gómez

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co.