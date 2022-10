El futuro de Ecopetrol

Señor Director:



El editorial de EL TIEMPO del 26-10-2022 habla de la urgencia de que el Gobierno Nacional exponga con firmeza y claridad cuál será el futuro de la empresa más importante del país, no solo por su destacado aporte a las finanzas del Estado sino por la generación de empleo y por su gestión social. Como colombiano y pequeño accionista reclamo ante ese aparente propósito y amenaza de ir marchitando la joya de la corona. Esa incertidumbre está ayudando a causar la devaluación del peso y, con ello, incrementando la inflación.

Por lo tanto, me solidarizo y espero que mis compatriotas también lo hagan, urgiendo al Gobierno para que “...defina con mayor claridad el destino de los futuros contratos de exploración y explotación” y la continuidad o no de su destacado timonel, quien con su equipo ha dirigido a Ecopetrol para obtener resultados históricos y ha preparado la empresa para la transición energética mediante una dirección estratégica y responsabilidad social. De lo contrario, nos enfrentaremos a un desastre que nos debería preocupar a todos.



David Guillermo Puyana Silva

Reforestación y reservorios

Señor Director:



EL TIEMPO de 25-10-2022 destaca en primera página los desastres por el invierno, incluyendo más de 200 muertes. Ya era hora de saber manejar estos fenómenos. Pero claro, es que las entidades principales son las corporaciones autónomas regionales, que manejan un crecido presupuesto pero no cumplen funciones tales como emprender agresivos programas de reforestación.



En las áreas rurales se debe fomentar el establecimiento de reservorios para las aguas en épocas lluviosas (abril y mayo, octubre y noviembre). Esto para su uso en las épocas secas. De paso, estos reservorios nos servirán para consumo humano, con uso de filtros. Para piscicultura y conservación de la fauna y flora. Otro efecto grave del invierno es la afectación de las carreteras, esto lo entendieron bien en China y por eso es el país que tiene más cables aéreos. Como el actual gobierno mira mucho hacia el campo, esperamos que valore la importancia de los cables aéreos y de los ferrocarriles.



Fidel Vanegas Cantor

Basuras en las playas

Señor Director:



Lamentable el estado de las playas en Colombia. Las personas no tienen la más mínima consideración con su aseo. A mi nieto, de solo 5 años, lo llevaron sus padres a pasear a San Andrés y cuando le pregunté si le había gustado el mar de los 7 colores, lo único que me dijo fue que no le gustó la mugre en playas, pues encontró muchas botellas, papel, ropa y muchas basuras más. El niño estaba muy impresionado y me dijo que él recogió algunas cosas para ponerlas en su sitio. Es increíble que un niño tan pequeño ya sienta el malestar por las basuras, lo cual debe ser ejemplo para mayores.



Julio César Patiño

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co