Inconveniencias del metro subterráneo

En columna de EL TIEMPO se puso de presente que este gobierno nacional contará con cuantiosos recursos financieros. Deben utilizarse para cumplir el compromiso electoral de lograr un país más equitativo e inclusivo y de ninguna manera para satisfacer caprichos presidenciales, como el de hacer subterráneo parte del trazado aéreo del metro, lo que no presenta ninguna ventaja sobre lo contratado. La única desventaja que tenía en el pasado un metro elevado era el ruido, lo que ha sido superado por avances tecnológicos.

Además de posibles demandas con consecuencias imprevisibles, existen muchas desventajas, en costo y tiempos de ejecución, las cuales se duplicarían. Convertir el proyecto de elevado a subterráneo implicaría costosos estudios y solucionar la complejidad de los servicios públicos enterrados y el problemático nivel freático del suelo sobre el que está construida la ciudad.



Si el presidente quiere aumentar las ventajas del metro, le sugiero financiar su extensión desde la calle 72 hasta la 100 y, en ese caso, como especialista en urbanismo, le recomendaría hacer este tramo elevado por representar la más óptima relación costo-beneficio, sin mermar recursos socioeconómicos para satisfacer las imperiosas necesidades de los más vulnerables.



Pedro Pastor Polo Verano

Ciento doce años de EL TIEMPO

Por lo general, los cronistas de EL TIEMPO olvidados por las nuevas generaciones no se conocen. El 30 de enero de 1911, Alfonso Villegas Restrepo funda, con un equipo de periodistas, el medio informativo escrito más influyente hasta nuestros días, este diario, el primero de Colombia. Son ciento doce años de historia. La hemeroteca puede dar fe. La crónica como género se ha disuelto, pero quiero honrar a Ramón Manrique Sánchez, mi abuelo, quien escribió por décadas en este medio. Felicitaciones a las nuevas plumas y a las que vendrán.



Helena Manrique Romero

Sobre normas y pico y placa

Que en el año 2021 los muertos en las vías de Colombia fueron 7.238 es un dato muy lamentable. Esto no ocurre en otras partes del mundo. Lo más grave es que la mayoría pueden evitarse. Por esto, todos los esfuerzos para este fin son bienvenidos. Dentro de lo anterior consideramos como acierto lo logrado con el cambio en la regulación con pico y placa en Bogotá.



De la norma no nos gustó que hubiesen quitado el pico y placa solidario, pues con ello se había ganado una posibilidad de compartir, lo cual siempre es beneficioso en una sociedad.



Una propuesta que no ha sido escuchada es la de señalar después del paso peatonal espacio para las motos y luego sí el de los automotores. Esto sí lo hemos visto en Europa. Qué pena que aquí “no se pueda”. Quien sí lo estableció fue el profesor Antanas Mockus. Sí se debe multar el uso de vías para automotores por los ciclistas; estoy seguro de que con estas normas va a bajar el número de muertos y ganar vidas es un buen motivo.



Fidel Vanegas Cantor

Bogotá

