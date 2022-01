¿Quién responde por las vidas?

Señor Director:



El asesinato –a manos de los indígenas– de Hildebrando, padre de tres hijos y único sustento de la familia, refleja la situación de miles de colombianos, parte de la Fuerza Pública o ciudadanos del común, que no regresan a sus casas por culpa de la inseguridad y la intolerancia. Situación que se repite en territorios como Arauca y otras regiones donde decenas de personas mueren hasta por el simple hecho de salir de sus casas.

¿Quién responde por las familias de los deudos, que en la mayoría de los casos quedan totalmente desamparados desde el punto de vista económico y sin un futuro? Este hecho los condena al subdesarrollo y el resentimiento. ¿El Gobierno no debe hacer algo al respecto? La palabra cae en estos momentos en las autoridades y candidatos. Hagamos seguimiento de este hecho que todos los días tiene mayor recurrencia. Alguien tiene que responder.



Gabriel Remolina Ordóñez

El nuevo Gramalote

Señor Director:



Para buscar un descanso del encierro por pandemia, me di una vuelta en diciembre por el nuevo Gramalote, en el departamento de Norte de Santander, y qué bello que está quedando el municipio. Aún no se ha terminado su diseño, pues se ven varias manzanas en construcción y locales para otras entidades, pero sí pude apreciar que la carretera que hicieron se encuentra muy bien asfaltada y, sobre todo, es amplia.



Aunque todo tiene su pero: ya ha habido deslizamientos de tierra y roca pequeña, que van tapando las cunetas y alcantarillas en buenos trayectos; también se ve que ya está naciendo maleza de buen tamaño a orillas de la vía, motivo por el cual la autoridad municipal o departamental se ahorraría unos buenos recursos haciéndole un pronto mantenimiento a la vía. Otro aspecto sería mejorar la entrada al viejo Gramalote, para dejarlo como sitio turístico.



José Corso

De eso nadie habla

Señor Director:



El Gobierno viene pregonando la reactivación económica y un crecimiento de la economía del 9,7 por ciento en el año 2021. Las políticas diseñadas por el Gobierno para conjurar los problemas suscitados por la pandemia también son objeto de reconocimiento y socialización.



Lejos de esos anuncios están los que hoy afectan al pueblo de a pie, como son la falta de trabajo, el alto costo de vida, la inflación y la pérdida del valor adquisitivo de nuestra moneda. El peso se ha devaluado demasiado. Esto hace más costoso lo que importamos y consumimos. De eso nadie habla. Entonces: ¿cuál es la ganancia de ser, según la Ocde, el tercer país con el crecimiento económico más alto entre 48 naciones? ¿Por qué nuestro peso se depreció y perdió un 16 por ciento con relación al dólar?



Álvaro Sandoval Gómez

