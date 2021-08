Aún niños, pero ya padres

Señor Director:



Parecen olvidarse la psicología y emociones del adolescente en la sentencia que dice: “Los jóvenes mayores de 14 y menores de 18 años pueden configurar una unión marital de hecho, sin permiso de sus padres”. Estos ‘menores adultos’ deben considerarse personas libres, autónomas y con la plenitud de sus derechos. “La voluntad responsable para conformar la unión marital surge ‘de facto’, el consentimiento de sus protagonistas aparece implícito”. ¿Y la biología?

Quienes nos dedicamos a la salud mental de los menores conocemos que el desarrollo muscular y sexual del adolescente antecede el logro de su estabilidad emocional; según Erikson, ocurre al iniciarse la adultez. El cerebro requiere tiempo para inscribir sus redes neuronales y mapas funcionales, que irán a producir la mente. Adolescentes tempranos son niños en cuerpo de adulto, con ideas, valores y modelos cambiantes. Necesitan a sus padres, ahora sin autoridad, para protegerlos, educarlos. Configúrese matrimonio o no, según el Código Civil, hay efectos biológicos: explosión demográfica, embarazos no deseados, bebés desprotegidos, muchos abortos, situaciones críticas, etc.



Germán Puerta Baptiste, M. D.

El caos del tránsito

Señor Director:



El caos del tráfico bogotano ha llegado a límites insoportables. El desorden tiene su origen en varias fuentes, la principal: la incompetencia e inoperancia de la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, hay otros ingredientes como la inconsulta e improvisada destinación de carriles de importantes vías arterias a la circulación de bicicletas, la indisciplina de los buses SITP provisionales; los recicladores, que con sus vehículos de tracción humana transitan en contravía, y la desordenada circulación de bicicletas y motos. A esto se agrega la anarquía de los conductores que creen que la activación de las luces intermitentes otorga patente de corso para aparcar el vehículo donde mejor les parezca. ¿Qué espera la Secretaría de Movilidad para poner orden este maremágnum? El asunto no se arregla con el montaje de la red de cámaras para multar a quien el trancón obligó a detenerse sobre la cebra o a quedar en medio de otra vía porque el vehículo de adelante se varó o se estrelló. Las acciones podrían comenzar por controlar los vehículos que se parquean sobre vías principales frente a instituciones de salud, supermercados y bancos, entre otros.



Santiago Montejo Rozo

Rescatar nuestra música

Señor Director:



El folclor colombiano lamenta el fallecimiento de Mario Gareña, quien dejó un gran legado en la música tropical del país. ‘Yo me llamo cumbia’ fue su composición de gran relevancia, que nos ha identificado ante el mundo por varias décadas, siendo un himno internacional de nuestra cultura.



Colombia ha gozado de amplias figuras en el pentagrama musical, que con sus notas han hecho historia. Qué bueno sería que se retornara y se rescatara este pasado glorioso y se enseñara a las generaciones de hoy la verdadera música de años pasados, que se ha perdido junto con valores y costumbres tradicionales.



Paz en la tumba del insigne compositor y cantante.



Luis Herrera U.

Gachetá, Cundinamarca

