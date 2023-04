El metro subterráneo

Señor Director:



Se le han hecho al Plan de Desarrollo reformas de última hora según las cuales la nación podrá financiar más del 70 % de proyectos soterrados si así lo fija su evaluación. Claramente, esto tiene la finalidad de satisfacer el capricho del Presidente de que un tramo de la primera línea del metro de Bogotá sea subterráneo.

Afortunadamente, cualquier evaluación seria mostrará claras desventajas de modificar el proyectado elevado por uno subterráneo. Por ejemplo, el costo sería muchísimo mayor, los tiempos de estudios necesarios y de construcción se aumentarían enormemente, la necesidad de iluminación día y noche sería más costosa. No es cierto que un tren subterráneo tenga ventajas por transportar mayor número de pasajeros. Por ejemplo, los subterráneos de Nueva York, Londres y Moscú se convierten en elevados en los suburbios con el mismo número de vagones. La única ventaja que antes tenía un subterráneo era evitar el ruido, pero los avances tecnológicos lo hacen totalmente.



Sería un contrasentido gastar mayores recursos sin ningún beneficio en un país que necesita ese dinero para mejorar la equidad. Fue para esto para que el país eligió al actual gobierno.



Pedro Pastor Polo Verano

Defender el Sumapaz

Señor Director:



Sumapaz es una zona estratégica para Bogotá, pero desafortunadamente también para la guerrilla, específicamente para las disidencias de las Farc, que seguramente quieren recuperar tierras que creían suyas, a lo mejor expropiadas o compradas a la fuerza. Ellos van a luchar por recupera esta zona, que es vía para la entrada al sur de Bogotá y camino del narcotráfico.



Pero allí viven gentes trabajadoras y buenas, quienes históricamente han laborado esas tierras. A ellos hay que defenderlos, esa es una obligación del Estado con sus fuerzas del orden y su presencia institucional. No puede ser que se vuelva a no poder dormir, a caminar con miedo y a vivir bajo la amenaza. El Presidente, los gobernadores, la alcaldesa de Bogotá deben trabajar unidos en procura de no permitir por ningún motivo la avanzada guerrillera.



José Francisco Piñeres

No justificar la violencia

Señor Director:



Cuando Jorge Giovanni Calderón, edil de la localidad de Tunjuelito, dijo que “los hombres que son violentos lo son porque algunas mujeres los provocan y los inducen a la violencia”, puso sobre la mesa una excusa para la violencia de género.



Sus declaraciones, más que polémicas, son peligrosas. El hombre que violenta lo hace porque se cree superior, más importante o con más derechos, y justificar sus actos es fomentarlos.



No hay motivo válido para señalar a la víctima como culpable y esperar que se tenga consideración sobre el victimario.



Verónica Carranza M.

