Que vengan buenos resultados

Señor Director:



EL TIEMPO (30/8/2023) se refiere al encuentro del presidente Petro con los integrantes del Consejo Gremial: Alberto Cabal (Fenalco), Bruce Mac Master (Andi), Enrique Bedoya (SAC), entre otros. Los comentarios de los gremios consideraron el encuentro como “en tono cordial”. “Diálogo sincero, franco y respetuoso”. “Nuevamente mostramos la voluntad de tender puentes, buscar acuerdos y construir sobre las diferencias; especialmente en temas de seguridad, reactivación económica y reformas sociales”.

El presidente Petro insistió en un acuerdo nacional. “Tiene que hacerse con sinceridad y pausa, entre otras cosas, por tener energía eléctrica barata, que representa un motor de desarrollo; lograr reducir tasas de interés y democratizar la tierra. En resumen, enfrentar la desigualdad social y ser más equitativos”... “Estamos abiertos a una alianza privada y pública. No podemos ser enemigos, todos tenemos que trabajar unidos, para que Colombia avance”.



Hay opiniones en el sentido de que faltó más concreción, pero, dados los buenos términos de este encuentro, se esperan acciones conjuntas para la reactivación económica que el país requiere, en beneficio de todos los colombianos.



Fidel Vanegas Cantor

La dignidad, por encima de todo

Señor Director:



Increíble que se haya visto en todo el mundo esa imagen indignante del dirigente de la Real Federación de Fútbol de España, Luis Rubiales, dándole un beso a la fuerza a la futbolista Jenni Hermoso. Y más increíble la tranquilidad de Iñaqui de querer aferrarse al puesto. Las disculpas no son suficientes. Cometió un abuso, pues ella dijo que no hubo consentimiento; se aprovechó del momento de euforia y del poder. Eso manchó la celebración, pues se habla más de esa desagradable situación que de las campeonas del mundo. Pero la reacción general, no solo del feminismo y de las mujeres, es ya un gran mensaje. La dignidad está por encima de todo. Las mujeres se han ganado el respeto y deben estar libres en todos los escenarios. El machismo tiene que estar en las cavernas de la historia.



Carmen Rosa Novoa

Los torniquetes anticolados

Señor Director:



Acerca de los torniquetes anticolados, es una medida necesaria. La falta de cultura, las grandes pérdidas para el sistema y la burla frente a los que sí pagan llevaron a estos torniquetes. Pueden ser incómodos y no los más bonitos, pero son más que necesarios. TransMilenio es de todos, es un sistema que le cuesta a la ciudad y debe ser cuidado, y sus usuarios, defendidos. Además, está el tema de la seguridad. Se están haciendo esfuerzos, pero se necesitan más presencia de policías y requisas constantes.



Pedro Samuel Hernández

