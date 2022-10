Claridad en la salud

Señor Director:



Hay un clima de ansiedad por la incertidumbre que causa la famosa reforma de la salud. En especial de los pacientes con enfermedades crónicas, por lo general adultos mayores, que conocieron el sistema de aseguramiento previo a la Ley 100 de 1993, con el famoso Instituto de Seguros Sociales. Ellos temen que de implementar los cambios planteados en la actualidad, claramente verán comprometidos los tratamientos que reciben. Saben que volver a un sistema público supone volver a la ineficiencia y corrupción del pasado.

Es cierto que el sistema actual requiere ajustes, como mejorar los controles fiscales, optimizar la auditoría médica y los costos. Pero no es justo que esta población se sienta amenazada por los comentarios que circulan por los medios y que provienen del Gobierno. Hago un llamado para que el Ministerio de Salud y Protección Social informe a la comunidad de una manera clara qué es lo que va a ocurrir. Recordemos que la salud está por fuera de cualquier ideología y es un derecho fundamental.



Gonzalo David Prada

Internista neumólogo

Luto en el boxeo

Señor Director:



Duele la muerte del boxeador santandereano Luis Quiñones, de 26 años, por un hematoma cerebral, cuando disputaba el título nacional, en una velada en Barranquilla. No solo para quienes hemos sido admiradores de ese deporte esta muerte es muy triste, sino lo debe ser para todos. Porque Quiñones, como muchos muchachos que se apasionan por esa profesión, tenía fincadas sus esperanzas en ser un grande, ser campeón mundial. Y dicen que tenía las condiciones para lograrlo. Triste, desde luego, también para el rival, quien, además, era su amigo de cuadrilátero y de ilusiones, como lo expresó en una sentida carta.



El boxeo es un deporte muy difícil y muy duro, que practican millones. Y es ya una empresa que mueve incalculables sumas. No sé si le deban revisar algo. Tal vez, así sean costosos, estar haciéndoles exámenes profundos a los boxeadores, como prevención.



José Francisco Piñeres

Protocolos del Esmad

Señor Director:



Frente a la nueva política de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad), se hace expreso que NO deben responder los insultos de los manifestantes, cuyo propósito es evitar los choques. El hacer pública esta política creo que envalentona a manifestantes para que aumenten su agresividad hacia el Esmad, exacerbando los ánimos, hasta que podría explotar. Algo que es, precisamente, lo que se quiera evitar. Tal vez hubiera sido mejor solo dar tal lineamiento internamente.



Juan Camilo Guerrero

Protestas y libertades

Señor Director:



Los/las manifestantes que participaron a favor del aborto exigieron respeto, el cual no tuvieron cuando atacaron las puertas y los muros de la Catedral Primada de Bogotá, en la calle once con séptima. Irrespetando a una Iglesia que ha sido complaciente y tolerable, atacaron un monumento de casi quinientos años de antigüedad. La libertad de uno finaliza cuando comienzan los derechos del otro.



Fernando Cortés Quintero

