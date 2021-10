45 años de la Ópera de Colombia

Señor Director:



La Ópera de Colombia está cumpliendo 45 años. Sus gestores, Gloria Zea y Alberto Upegui Acevedo –fallecidos–, iniciaron esta aventura lírica en 1976.

Este género, considerado la pieza de teatro más completa, no ha evolucionado en los últimos tiempos. Los únicos títulos que venden son los de siempre. Pocos saben que dos bogotanos iniciaron en 1874 este camino con las óperas ‘Ester’, en tres actos, y ‘Florinda’, ópera mayor en cinco actos. Textos del ilustre fabulista Rafael Pombo y el músico José María Ponce de León. En 1880, la soprano italiana Emilia Benic protagoniza ‘Florinda o la Eva del imperio godo español en Bogotá’, y después se estrena el mismo año en París. Felicitaciones a los artistas, personal técnico y administrativo por mantener viva la Ópera de Colombia durante 45 años. Y ojalá se ocupen de nuevos títulos como los mencionados bogotanos en estas lides del bel canto.



Helena Manrique Romero

Sin medidas de distanciamiento

Señor Director:



Viajé el pasado 25 de agosto entre Cartagena y Bogotá, partiendo del congestionado aeropuerto de esa turística ciudad, y pude comprobar, con preocupación y susto, que es un lugar muy riesgoso para la transmisión de covid, porque la aglomeración hace imposible respetar las sillas señaladas para no sentarse. Por tanto, cero distanciamiento social, agravado por el pésimo comportamiento de las personas, que en su mayoría tienen el tapabocas en el cuello para usarlo solo en el momento de abordar. Por supuesto, no hay ninguna autoridad ni sistema de recordación que ayude, en un país donde solo el 32 por ciento de los ciudadanos gozamos de la vacunación completa. Vale la pena prevenir el cuarto pico.



María Ángela Ferro

Bogotá

Primero el empleo

Señor Director:



Quienes pretenden dirigir el país a partir del 2022 y quienes legislan actualmente deben concentrar sus esfuerzos en lo importante para el momento que vive la nación.



Si bien es cierto que Colombia necesita mejorar las cifras de empleo, agravadas durante la pandemia, también se deben implementar ingresos sostenibles para jóvenes de entre 28 y 30 años, una edad totalmente productiva para el ser humano.



Lo ideal es que en las propuestas de campaña para el 2022 los candidatos presenten programas ciertos y viables para recuperar el empleo. En cuanto a la propuesta del ‘duelo canino’, el país tiene asuntos más importantes para ser tramitados en el Congreso.



Es tiempo de soluciones reales, no de sugerencias populistas.



Mario Patino Morris

