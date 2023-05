Mientras haya hambre, no hay paz

Señor Director:



Se informó hace unos días en este diario que en Bogotá, según Encuesta de Percepción Ciudadana, crece el número de personas que no pueden comer tres veces al día. Esto sí que debería preocupar a los gobiernos Nacional y local, a los empresarios y a los políticos en general. Debe ser preocupación de todos. El hambre es un detonante de muchas consecuencias. De allí surgen delitos, pero también niños con deficiencias físicas e intelectuales.

No nos enfrasquemos en odios y divisiones políticas, unámonos en busca de mitigar el hambre, y esto se hace, primeramente, llevando comida urgente para también oportunidades. ¿Tienen los hijos de esas familias donde falta el pan reales oportunidades escolares y académicas? ¿Qué entornos sociales los rodean?



Son millones de personas de clase media baja, o en la miseria, que necesitan presencia del Estado. No solo en Bogotá, como alguien dijo. Miren otras ciudades, miren departamentos como el Chochó. Miren, no más, el rebusque en las calles. Y mientras tanto, se pierden los alimentos, a veces porque es más costoso sacarlos por falta de vías, a veces porque se vencen, a veces porque nos sobran. Se necesitan conciencia y organización. Y sí, mientras haya hambre, es difícil que haya paz.



EL TIEMPO de 1-5-2023 –Día del Trabajo– nos habla de la realidad de este día para los colombianos. En marzo de 2023 el desempleo fue del 10 %, lo cual representó una reducción respecto al dato de 2022, cuando fue del 12,2 %. Francisco Maltés, presidente de la CUT, dijo que, según el Dane, el desempleo viene bajando. Se advierte que la informalidad se ha incrementado al 58,4 %. “Lo que es un indicio de que la economía va por buen camino. Así mismo, recordar que las tasas de inversión extranjera fueron las más altas en la historia, varias empresas internacionales anunciaron cuantiosas inversiones en el país”.



De todos modos, el reto sigue siendo superar la informalidad. Pues, según Fernando Mejía, de Fedesarrollo, si no se supera, no van a lograr la pensión. Por lo anterior es conveniente el apoyo para las reformas sociales del Gobierno. Un referente son los países del norte de Europa y China, los cuales han alcanzado un buen nivel de vida gracias a sus logros en educación, salud y pensión, los cuales les han permitido ser competitivos, con sus producciones a nivel internacional.



Preocupante, por decir lo mínimo, el discurso desde el balcón del primer mandatario. Si sus reformas no son aprobadas en el Congreso, pronostica una revolución en Colombia. Ni los colombianos ni sus instituciones pueden vivir bajo la amenaza de su Presidente. Es muy peligroso seguir polarizando el país. Invitar a una revolución nos puede salir muy costoso. Llevamos casi nueve meses de angustia diaria, gracias a los anuncios de cambio del Gobierno, que lejos de tranquilizar generan incertidumbre. ¡Duele e intranquiliza a Colombia!



