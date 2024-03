Capacitación arbitral

Señor Director:



Es preocupante ver la situación actual del arbitraje en el fútbol colombiano. No obstante las declaraciones del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, en las que defiende la labor de la Comisión Arbitral y de Ímer Machado, es evidente que existen claras deficiencias en el sistema que no pueden ser ignoradas.

Es importante que se promueva la transparencia en las decisiones arbitrales y se brinde una mayor capacitación a los jueces para evitar errores garrafales que afecten la integridad de las competencias. La reciente polémica en torno al gol validado al Junior contra el Pereira es solo un ejemplo de la necesidad de una revisión a fondo del sistema arbitral.



Es responsabilidad de las autoridades deportivas garantizar la imparcialidad y la calidad en el arbitraje, ya que esto influye directamente en la credibilidad y el desarrollo del fútbol en Colombia.



Ludy Ximena Grimaldy Caicedo

El placer de leer

Señor Director:



Como maestro, uno siente felicidad el saber que en nuestro país está creciendo el amor por la lectura, tal y como se publicó el jueves en este diario, y que se complementa con la entrevista que se le hace al escritor Juan Conde, quien manifiesta que en el libro se siente el amor por la vida, la familia, el aprendizaje y la escritura. O como lo dice la escritora Socorro Venegas, que leer significa recuperar la condición humana, que es necesario ir más allá y proponer. Junto al gozo de leer y abrazar las palabras, una lectura crítica y transformadora, labor que debemos asumir tanto desde la escuela como desde la familia, respetando el derecho a leer lo que nos provoque, a leer saltándose las páginas, a leer en cualquier parte, a leer en voz alta, e incluso el derecho a no leer, pues muchas veces en la familia y en la escuela se obliga al niño a la lectura. Esto trae como consecuencia una experiencia negativa que le puede quedar marcada para toda la vida.



Profesor Henry Sarabia Angarita

Las voces que aportan

Señor Director:



La figura del exministro de Educación Alejandro Gaviria es importante para la política nacional. Es relevante la entrevista que le concedió a este diario (20/2/2024), en la que él muestra su descontento frente a la falta de experiencia en los altos cargos del Estado, porque eso mina la posibilidad de ejecutar de forma óptima lo que se promete en campaña. Y me atrevería a asegurar -aunque el académico no se refirió en esos términos- que es una de las causas de las confrontaciones que polarizan el clima político del país en estas altas esferas.



Sin embargo, lo definitivo es que se deben escuchar voces como la de Alejandro Gaviria, pues pueden contribuir sobremanera al cambio que tanto pregona el jefe del Estado.



Andrés F. Correa Vega

Bogotá

