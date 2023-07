Señor Director:



¿Dónde queda el derecho a la igualdad con la mesada 14? Muchos pensionados con 500, 1.000 y algunos con 1.300 semanas reciben la prima de junio o la llamada mesada 14. No hay derecho y es injusto que a miembros de la Fuerza Pública que trabajaron largos turnos de día y de noche, enfrentando terroristas y criminales, sacando adelante con su mano de obra la empresa privada los priven de este privilegio, que es más que merecido.

Eso se llama discriminación, y es quitar la oportunidad de vivir un poco mejor y más holgado a estos pensionados. Personas que cotizamos más de 45 años a Colpensiones, trabajamos más, cotizamos más y recibimos menos. Y a los miembros de la Reserva, que protegieron a Colombia por décadas, les niegan un ingreso que debería ser un derecho. Mientras tanto, a los criminales les dan toda clase de beneficios, prebendas, subsidios y hasta curules. Qué injusticia de país, el derecho a la igualdad solo existe para unos. Todos los pensionados tenemos derecho a recibir la mesada 14 o prima de junio, que suena más claro. El Congreso nos la quitó, ahora que nos la devuelva, es un derecho.



Fabio Jesús Forero Sánchez

Cédulas perdidas

Señor Director:



A veces nos encontramos con cédulas perdidas y se apodera de nosotros la obligación de devolverlas lo antes posible sin esperar nada a cambio. Una obligación, un deber, como es todo aquello que atañe con lo ajeno, así muchos usen tales documentos para cometer ilícitos a nombre de sus titulares.



Esta vez se trató de una simpática ciudadana de la hermosa Sasaima, en Cundinamarca. La encontramos. No siempre es fácil, pues algunas personas no aparecen en redes sociales o hay tantos con sus nombres y apellidos, que es difícil llegar a la correcta. Valdría que todos fijáramos un adhesivo con nuestro celular, correo electrónico o algún dato que facilite su devolución.



La cédula digital aún es una quimera. Mientras tanto, debemos cuidar nuestra querida cédula de plástico... sobre todo en etapa preelectoral.



Mayo Monroy

Consensos necesarios

Señor Director:



El exministro Germán Vargas Lleras reveló en días pasados la llamada que sostuvo con el expresidente César Gaviria en la cual trataron un tema de crucial Importancia para el dramático momento que se vive en Colombia: la unión de sus dos partidos y la posibilidad de hacerlo con otros más.



Hace largos meses los colombianos al ver cómo la nación se desintegra en una ola de violencia que cubre todo su territorio, y con la Fuerza Pública cada vez más maniatada y desvaneciéndose, nos preguntábamos qué estaba sucediendo con los políticos de trayectoria, quienes tienen vasta experiencia en el manejo del país, y que hasta la fecha de esa conversación no habían presentado una alternativa para evitar el naufragio nacional.



Necesitamos que esa alianza sea pronto una realidad y decididamente cree una fuente de esperanza que reconstituya el espíritu democrático, que busque una Colombia en paz y con progreso para quienes nos movemos dentro del imperio de la Ley de la Constitución.



Mario García Arango

