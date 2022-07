Señor Director:



Sobre el encuentro Uribe-Petro se han escuchado y escrito muchas opiniones, unas a favor, otras en contra. Como educador y alejado de criterios políticos, y más mirando desde la pedagogía, creo que es conveniente dejar los odios y rencores a un lado. Siempre he dicho que en nuestros niños se configura lo que oyen y ven, por eso es saludable que desde estos dos personajes se envíen mensajes en el sentido de que es posible dirimir controversias con el diálogo y de pronto hasta con la conciliación.

Eso es precisamente lo que los maestros enseñamos a nuestros estudiantes, que aprendan a resolver los conflictos de una manera amigable, que aprendan que ser empáticos, que entiendan la importancia de ponerse en el lugar del otro, al igual que aprendan a ser asertivos en su capacidad de comunicación, dejando de lado nuestras propias emociones para priorizar lo verdadero o lo justo. Enviar mensajes positivos a nuestros niños, niñas y jóvenes es mucho mejor que estar enviando mensajes de odios o agresiones. Así que bienvenido el diálogo entre contrarios. Sentémonos a dialogar y conversar.



Profesor Henry Sarabia Angarita

Facatativá

Comienzo sin oposición

Señor Director:



Por el bien de Colombia, pueda ser que la luna de miel que hoy se vive entre el nuevo Gobierno y los diferentes partidos no se esfume con el correr de las horas.



A diferencia de hace cuatro años, cuando una oposición injusta y violenta se hizo presente desde el mismo momento que el presidente Duque inició su gobierno, ahora el presidente Petro ha recibido un apoyo que nadie se esperaba, teniendo en cuenta lo que vivimos durante la pasada campaña presidencial.



Las cosas no son como empiezan sino como terminan. Dios oriente y proteja a la nación.



Mario Patiño Morris

Falta reconocimiento

Señor Director:



Sin trivializar los avances que seguramente ha realizado la Comisión de la Verdad, en cabeza del padre Francisco de Roux, después de leer detenidamente el informe publicado hoy (29-6-2022), quisiera compartir algunas reflexiones: nunca justificaré los horrores cometidos por los paramilitares y los agentes estatales, quienes a sangre y fuego destruyeron poblaciones, caseríos y familias completas. Pero quisiera analizar puntualmente a las Farc. Alguna parte se desmovilizó y de alguna manera tratan de normalizar su vida. Parte importante son las disidencias que nunca dejaron las armas, simplemente se cambiaron de brazalete y conformaron grupos de delincuencia común y narcotráfico. Ni qué decir de los cabecillas. Fiesta, señor Timochenko, el día en que priorizando a las víctimas les digan dónde están enterrados sus hijos, sus padres, sus hermanos... Reconozcan con seriedad el delito más atroz de todos: el reclutamiento de menores.



Marcela Álvarez Botero

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co