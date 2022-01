La eterna inseguridad

Señor Director:



Nos fuimos acostumbrando a vivir como normales situaciones que son incorrectas. Nos acostumbramos a que la inseguridad es algo normal. En la sección ‘Hace 25 años’ se citaba, el pasado 13 de diciembre: “Bogotá, cada día más insegura... para muchos bogotanos ha llegado a tal punto que solo la protección divina puede salvarlos de los ladrones”. Veinticinco años después, la situación es igual de catastrófica. Como entonces, las autoridades se limitan a exponer resultados y a decir que ahora las personas denuncian más y por eso parecen ser mayores las cifras. Qué falta de gobierno y autoridad. ¿Será falta de justicia ejemplar, será costumbre de aceptación? ¿Será falta de cumplir los programas?



Gustavo A. Camelo H.

El POT por decreto

Creo que la determinación que tomó la alcaldesa de Bogotá de expedir el POT por decreto no ha sido acertada. Estimo que puso a la ciudad en un limbo jurídico. No escuchó la cantidad de voces que le manifestaron por todos los medios que no lo hiciera. No obró la mesura ante semejante responsabilidad. Uno de los sectores más afectados es la infraestructura vial, al desconocer todo el esfuerzo de las administraciones anteriores, los dineros públicos invertidos en estudios, diseños, compra de predios, etc., para la continuidad de vías tan importantes como la ALO Norte, la avenida Boyacá hasta los límites de Chía, la avenida Ciudad de Cali. Muy mala noticia para Bogotá, el sector noroccidental y para la región. Si hoy día se tiene tal congestión vial, no puedo imaginarme la ciudad en escasos 5 años. Cuando digo “limbo jurídico” es porque, si llevan a cabo las demandas que dicen van a instaurar, el perjuicio económico para la ciudad va a ser enorme.



Álvaro Villamarín González

Gratitud a los vacunadores

Se están acabando las festividades de fin de año. Solo esperamos a los Reyes Magos, y a retomar actividades con nuevas esperanzas. Ojalá con un pico pandémico suave, si sabemos cuidarnos, y ayudados por más de 28 millones de vacunados con esquema completo. Quiero agradecerles a los vacunadores por esa labor extraordinaria. Y claro, a todo el personal médico. El 24 y el 31, ellos estaban en muchos lugares cumpliendo su tarea. La pandemia sigue y, por tanto, el Gobierno debe continuar haciendo los máximos esfuerzos por vacunar a todos los colombianos. Es la única manera de parar el mal.



Dagoberto Castaño Paredes

Petición al Presidente

A pocos meses de terminar su mandato, el presidente Duque, como ciudadano nacido en nuestra capital, podría dejar una huella indeleble de agradecimiento ciudadano si lograra el mejoramiento definitivo de las vías de acceso a la metrópolis, que se encuentran en lamentable abandono y atraso. Sería un maravilloso regalo a su patria chica, que lo vio crecer, formarse, le ayudó a llegar a la primera magistratura y posiblemente lo albergará durante largos años. Es menester dejar de lado jurisdicciones territoriales y competencias utópicas para actuar mejor y positivamente en beneficio de la capital de todos los colombianos.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

