Vacunas: llamado a la prudencia

Estoy muy desconcertado con las declaraciones que dio el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre las vacunas para el covid-19. Me parece un desacierto, un irrespeto con las víctimas de la enfermedad y con los que tuvimos que vivir la pandemia frente a frente con los pacientes y no desde la comodidad de la casa o de un escritorio. Afirmar que fuimos el resultado de un experimento tiene unas connotaciones peyorativas y negativas hacia la sociedad.

Lo cierto es que, por una parte, esas vacunas fueron aprobadas por el Invima y es un hecho que desde que se inició la vacunación, la enfermedad pasó de dimensiones pandémicas a endémicas. Además, ha sido evidente que la mortalidad actual no es comparable a los peores momentos de la enfermedad. Creo que hay que hacer un llamado a la prudencia y responsabilidad sobre lo que debe declararse en los medios.



Gonzalo David Prada

Médico, internista neumólogo

Salvar a los jóvenes

En estos días me encontré un editorial del año 2013 titulado ‘Salvar a nuestros jóvenes’, y me causó curiosidad, pues coincide con la problemática a la que hoy se exponen: el maltrato familiar, la violencia generalizada, la prostitución, el consumo de sustancias psicoactivas... lo que demuestra que como sociedad no se ha asumido con responsabilidad la protección de la niñez y la juventud.



Frente al informe publicado la semana pasada y en el que se dan cifras por parte de Bienestar Familiar y la Unicef, pareciera que nada se ha hecho, ya que es inadmisible que miles de menores de edad sigan siendo víctimas de violencia sexual, reclutados por grupos criminales, o que estén desnutridos o anden en las calles sin rumbo.



Duele saber que hay 2,6 millones de niños de entre 6 y 16 años por fuera de la escuela, mientras por otro lado se conoce que miles de maestros pueden quedar sin empleo, al acabarse su provisionalidad. ¿Acaso no es una vergüenza que se manifieste que no hay trabajo para maestros, mientras miles de niños están sin escuela? ¿Los derechos de la niñez y la adolescencia siguen quedando en letra muerta?



Profesor Henry Sarabia Angarita

El salario mínimo y los pensionados

Comienza la negociación del aumento del salario mínimo para el 2024. A los pensionados solamente nos aumentan el IPC, mientras que a los trabajadores activos se les aumenta el IPC más el porcentaje que negocie el Gobierno. Para nosotros no se tiene en cuenta que los productos de la canasta familiar tienen el mismo valor que para los trabajadores y que al salir pensionados perdemos el 25 % del salario base de liquidación. ¿Cuál es la razón?



Edgard V. Camacho A.

