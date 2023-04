Turismo sin alas

Señor Director:



El primer mandatario de la nación se refiere con frecuencia a las opciones turísticas de Colombia, tanto que, en su opinión, la implementación y el desarrollo del sector podrían reemplazar los ingresos de las exportaciones del petróleo y el carbón.

Sin embargo, lo que pasó durante el mes de marzo con el cierre de dos aerolíneas que cubren el 30 % de la demanda aérea de pasajeros en el país genera serias dudas sobre el futuro turístico de Colombia. No solo se trata de la quiebra económica de dos de sus actores principales, es el efecto dominó sobre toda la infraestructura del sector, que se verá afectada de manera grave. Cuesta creer que las autoridades gubernamentales no actuaran oportunamente, cuando era conocido en el entorno que Viva Air y Ultra Air estaban ‘quemando aceite’.



Duele ver por estos días la frustración de cientos de familias que programaron su viaje de Semana Santa y no pasaron del aeropuerto. Sumado el riesgo de no poder recuperar la inversión.



Mario Patiño Morris

¿Cómo creerles?

Señor Director:



Estamos, desde el 31 de diciembre, entre que “hay cese al fuego bilateral con el Eln”, como parte de un discurso, y el “nosotros no hemos pactado nada con el Gobierno”, como respuesta. Mientras tanto, esa guerrilla sigue asesinando militares, como en la madrugara del miércoles pasado, cuando murieron nueve uniformados más, quienes ni siquiera estaban en operativos ofensivos sino patrullando el oleoducto.



¿Qué proceso de paz podemos defender o en qué “debemos” creer los ciudadanos ante los hechos sangrientos que se repiten contra la Fuerza Pública, civiles, y los ataques a las infraestructuras y bienes públicos del país?



El Presidente declaró: “Repudio totalmente este hecho”. Y está bien que lo repudie, pero ¿qué sigue, concretamente?



Hasta dónde la paz seguirá siendo el “escudo protector” de los hechos de violencia que, por desgracia, se están volviendo cotidianos desde diferentes grupos terroristas.



Aunque en una democracia todos tenemos derecho a la palabra, sugiero un levantamiento parcial de la mesa de diálogo con esa guerrilla que sigue escalando sus ataques, hasta que con hechos ellos demuestren que sí están deseando, honestamente, negociar. ¿Se vale la propuesta?



Ilse Bartels L.

Sugerencias para la reforma laboral

Señor Director:



Desafortunadamente la reforma laboral va en la dirección contraria a la requerida. Cada día son menos las empresas que requieren personal de tiempo completo. Los trabajos que hay disponibles son de tiempo parcial, por horas o por unidad producida. La reforma debería enfocarse en reglamentar el trabajo por horas, liquidando proporcionalmente en cada pago que se haría por medio de la Pila los aportes de salud, pensión, cesantías y vacaciones proporcionales. Esto también se aplicaría al autoempleo. En cuanto a las pensiones, el trabajador tendría la libertad de escoger la entidad de su preferencia, sin la barrera de entrada del salario mínimo. Estas iniciativas reducirían en gran medida la informalidad y el desempleo.



José Darío Álvarez

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co.