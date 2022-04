Todos contra el terrorismo

Señor Director:



La inseguridad en Bogotá tiene que ser una máxima preocupación de la Alcaldía, la Policía y el Gobierno central. No podemos volver a esos tiempos escalofriantes de la demencial guerra contra el Estado de Pablo Escobar, cuando estallaban bombas en cualquier lugar, especialmente los más concurridos.

Por desgracia, las perversas mentes de los terroristas buscan causar daño para sembrar miedo. El miedo es una de sus mejores armas contra la sociedad. Por eso se necesita presencia policial y del Ejército, requisas permanentes, que se haga inteligencia y se infunda la sensación de que la ciudadanía está protegida. No permitamos que los grupos armados desaten una violencia urbana mediante el terrorismo, en el que caen los civiles, sin distingos de edades. Todos deben tener los ojos y los oídos abiertos.



José Francisco Piñeres

Facilitar el acceso a la justicia

Señor Director:



El editorial del día 29 de marzo -‘Un asunto prioritario’- sobre los problemas que acosan a la justicia colombiana pone el dedo en la llaga. Es un tema que los gobiernos esquivan, y sus “reformas” son pañitos de agua tibia o asuntos paliativos.



Uno creería que con el decreto legislativo 806 del 4 de junio del 2020, que aceleró la virtualidad por la emergencia sanitaria y uno de cuyos objetivos era agilizar el trámite de los procesos de la jurisdicción ordinaria en las especialidades penal, civil, laboral, familia y de lo contencioso administrativo, los procesos judiciales fueran más ágiles e hicieran más amable el acceso a la justicia. Sin embargo, las trabas son mayores.



Entrar a consultar un proceso o comunicarse con un juzgado digitalmente o por vía telefónica es una odisea, no contestan o no hay acceso a la plataforma diseñada. Como lo dice el editorial, ojalá las campañas tengan presente esta compleja situación y piensen en soluciones viables para los males que aquejan a todo el aparato judicial. También es una tarea del Consejo Superior de la Judicatura hacerle seguimiento al cumplimiento de las herramientas tecnológicas que le faciliten el acceso a la justicia al ciudadano de a pie y que seguramente se quedará y seguirá implementándose.



Álvaro Sandoval Gómez

Más ‘humanos’

Señor Director:



Termina el artículo de Juan Gossain: “Por Dios bendito, que vuelvan pronto los seres humanos”. La mayor tragedia para programar una cita médica consiste en marcar no una, sino muchas veces, porque no contestan, y si lo hacen dicen maravillas de los ¿“servicios”? Y la máquina repite marque, marque y marque, etc., sin dar una respuesta o solución. Hay urgencias que requieren una cita ágil, rápida. Si acaso la asignan para dentro de un mes, sin confirmar la edad del ‘IM­paciente’. Imposible hablar con un SER HUMANO.



Ricardo Mora Martínez

