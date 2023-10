Colombia no es una potencia de la vida

Señor Director:



Con el informe periodístico ‘Elecciones: 436 hechos de violencia contra líderes políticos’, publicado en EL TIEMPO (23/10/2023), sencilla y claramente se comprueba que Colombia, desafortunadamente, hoy no es una potencia de la vida.

La frase que escuchamos, a manera de marca de la actual administración, no es el fiel reflejo de la situación general del país. Colombia, con desplazamientos, violencia y violaciones del cese del fuego, no puede ser potencia de la vida. No puede serlo ante el número de masacres, que ya superaron el centenar. Además, son mucho más de 200 líderes asesinados; así como incrementos de la inseguridad ciudadana y en las carreteras, secuestros, extorsiones, hurto en residencias y vehículos.



Tampoco Colombia es potencia de la vida mientras sus índices de desigualdades económicas y sociales sean tan altos y mueran niños por carencia de alimentos en las regiones del Choco, La Guajira y en otras partes del país. Así que tiene el presidente Petro una tarea grande en muchos frentes, en especial la seguridad, para que se justifique y se sienta este eslogan del país.



Jorge Giraldo Acevedo

Responsabilidad de elegir

Señor Director:



Quiero invitar a todos los ciudadanos a que salgamos a votar para elegir nuestros representantes a las alcaldías, concejos, gobernaciones y asambleas de nuestras ciudades. Pero no salgamos a votar porque nos sobornaron con efectivo, o entregaron un mercado o quizás un puesto en la nueva administración. Seamos conscientes de que nuestro representante debe estar preocupado por mejorar la ciudad, que haya seguridad para que podamos salir al parque, a la esquina de la casa, al colegio, la universidad o al trabajo con tranquilidad; agilizar las obras que la antigua administración deja para tener una ciudad sin congestiones, caso metro y otras obras pendientes; respetar la igualdad de género, generar empleos para los ciudadanos, ayudar a los que viven del trabajo ambulante, a los habitantes de la calle a reincorporarse a la sociedad y, sobre todo, castigar a los corruptos y vándalos que fomentan la inseguridad. Que este domingo salgamos todos a elegir a aquellos aspirantes cuyas propuestas van a mejorar la ciudad.



Carlos Mauricio Restrepo C.

12 guerras más

Señor Director:



El conflicto en la Franja de Gaza que mantiene en vilo al mundo ha dejado en un segundo plano, o casi en el olvido con respecto a las noticias diarias, a otros conflictos en el planeta que bien podrían desatar peores guerras e involucrar a más naciones. Estos son los trece conflictos en 2023: Ucrania-Rusia, Armenia-Azerbaiyán, Irán, Yemen, Etiopía, Libia, República Democrática del Congo y los Grandes Lagos, El Sahel, Haití, Siria, Pakistán, Taiwán, Birmania.



Fernando Cortés Quintero

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co.