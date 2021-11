El impulso de la paz

Señor Director:



Es difícil hablar de paz verdadera en este país, en medio de la violencia general por el narcotráfico. Aquí hay muchos y poderosos actores armados, a cual más criminales. Pero lo alcanzado con el acuerdo con las Farc y el gobierno de Santos es un paso grande que ha evitado mucha violencia y es visto como modelo en el mundo.

Antes de este, ya no se podía ir al campo. Y lo que se dice hoy, en forma generalizada, es la necesidad de implementar los acuerdos y de que el Estado haga presencia en las zonas dejadas por la guerrilla. Y no solo con las armas del Estado, sino con las instituciones. Eso es urgente. Aún hay miles de colombianos en medio de fuegos cruzados, pues las bandas se matan entre sí, y muchos campesinos quieren apostarles a los cultivos legales, pero no los dejan. Ellos necesitan apoyo. Así que el reto es grande y hay que proseguir. Este gobierno ha mostrado voluntad y hay apoyo de la comunidad internacional, por lo que no se puede perder este impulso, que es cosa de todos, sin distingos políticos.



Ángel María Aguilar

Cartagena, olvidada

Señor Director:



No entiende uno cómo siendo Cartagena nuestra ciudad consentida está tan olvidada. Resulta que al pasear por las calles del Corralito se encuentran los andenes destrozados, desaseo, comidas callejeras con mal aspecto, habitantes de la calle y prostitución.



De otra parte, se ven muchas construcciones que a simple vista se nota que fueron grandes mansiones, pero hoy están totalmente arruinadas. Averiguando la causa de esto, me encontré con la sorpresa de que el trámite para restaurar una vivienda es engorroso y costoso, razón por la cual sus propietarios desisten y prefieren dejarla en ruinas hasta que la construcción por sí misma se destruya y ahí sí se puede levantar una nueva edificación.



También es notorio y lamentable el desaseo en las playas, justo había llovido y el mar botó toda la basura a las playas. Siempre he dicho que está en nuestras manos recuperar los bienes que son nuestro orgullo, solo con educación, disciplina y sentido de pertenencia.



Julio César Patiño Díaz

No nos ‘inundemos’ de basura

Señor Director:



No nos digamos mentiras: en la presente época prolongada de lluvias en Colombia, estamos viendo que los papeles y elementos que muchas personas botan a las calles contribuyen a tapar las alcantarillas y por esto se presentan las graves inundaciones.



Las imágenes sobre inundaciones causadas por los torrenciales aguaceros y la acumulación de toda clase de basuras en Bogotá y otras ciudades nos deben lleva a entender a todos las graves consecuencias que deja la costumbre de arrojar a las calles y vías públicas toda clase de desechos que tapan las alcantarillas. Si todos nos abstenemos de hacerlo evitaremos, además, la contaminación visual y el desaseo.



Por favor, no nos equivoquemos más, la situación es muy grave. No contaminemos calles y ríos. En síntesis, como se afirma en una frase del ingenio popular, ‘no te pido que recojas la basura; te ruego que no la tires’.



Jorge Giraldo Acevedo

Fusagasugá

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co