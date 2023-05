Los niños en la selva

Señor Director:



Pasan los días y no obstante los grandes esfuerzos de los grupos especiales de nuestro Ejército, de todos los demás involucrados en la búsqueda, de baquianos, inclusive, de perros entrenados, no tenemos noticias ciertas de los cuatro niños que, todo indica, salieron con vida del accidente de una avioneta en el Amazonas, en que fallecieron la madre de ellos y otras dos personas.

Uno no pierde las esperanzas, pero quienes saben más de las selvas comentan de sus peligros, más en las condiciones en que se supone caminan estos pequeños, de la mano de una niña de 13 años. Se estremece uno al saber que hay un bebé de 11 meses, otro niño de cuatro y uno más de 9.



Dios permita que tengamos una noticia alentadora muy pronto. Eso alegraría al país entero, que necesita motivos de ánimo, y más en este donde los niños son víctimas de tantos atropellos. Por ahora no los olvidemos ni un momento, no dejemos de buscarlos, a cualquier costo. Inclusive, con muchos más hombres, pues esta incertidumbre, en especial para sus familias, debe ser un peso muy grande.



Desde la intimidad de hogares como el mío, no nos queda más que pedir a Dios que los encuentren.



Carmen Rosa Novoa

Están talando un paraíso

Somos vecinos de la serranía de las Quinchas, reserva carbonifera y forestal. Alberga un parque natural, llamado el Paujil. Exactamente, en un pequeño caserío nominado Pto. Pinzón. Es una vereda visitada por extranjeros: alemanes, franceses, ingleses, estadounidenses, colombianos, quienes practican el avistamiento de aves, en las cuales el parque es muy rico. Pero hay una excesiva tala y comercio de árboles de toda índole y en esta zona es vedado el comercio maderable.



No hay control y las autoridades forestales y de policía se hacen los de la vista gorda. Queremos que nos ayude para conservar este paraíso hablando con quien sea. Nos da dolor de patria ver cómo las gentes destruyen los bosques por unos centavos.



Ricardo León López Álzate

Manizales

La inseguridad, el gran temor

Una información de este diario dice que a los jóvenes les preocupa mucho la inseguridad. No es solo a ellos, es a la ciudadanía en general. Ya da miedo salir a la calle, y no solo en Bogotá. Y da miedo también transitar en muchas zonas del país, pues los grupos violentos han tomado fuerza, están extorsionando, reclutando menores, desplazando. Presidente y alcaldes, por favor, más acciones. Que nuestras Fuerzas Armadas tengan mayor libertad de actuar, pues los enemigos nos ganan la partida.



Ese acto cometido por las disidencias de las Farc en Putumayo al asesinar a cuatro menores indígenas por el solo hecho de no dejarse reclutar es de increíble atrocidad. Demuestra que han perdido cualquier vestigio de humanidad, de respeto por la vida y que están aleccionados solo para causar dolor y tratar así de amedrentar a la población civil. Eso es volver a los viejos tiempos, cuando niños y jóvenes fueron escudo en los combates.



Ángel María Aguilar

