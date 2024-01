Aviones para apagar incendios

Señor Director:



La emergencia que se presenta en el país por los incendios forestales debido al intenso verano apenas está comenzando. Muchas de esas conflagraciones son provocadas intencionalmente y podrían en algún momento superar la capacidad conjunta de los cuerpos de Bomberos, Defensa Civil, Ejército, Policía y voluntarios que combaten veinticuatro horas al voraz enemigo.

Gobiernos anteriores trajeron al país aviones de fumigación Turbo Thrush con la finalidad de combatir los extensos cultivos de coca que crecían rápidamente. Estos son aviones muy versátiles y, en vez de herbicidas, podrían ser cargados con agua para descargarla en los sitios de incendios, y en esta forma apoyar a los escasos helicópteros que están en la heroica tarea conjunta para defender el campo y las reservas de agua naturales en paramos y quebradas.



Esos aviones, si mal no estoy, estaban bajo responsabilidad de la Policía Nacional en cuanto a la operación y aviadores capacitados para hacer esa difícil labor. Cualquier ayuda es más que necesaria cuando apenas el fuerte verano y los peligrosos incendios comienzan a extenderse.



Mario García Arango

Protección de los cerros orientales

Independiente de lo que suceda con nuestros cerros, las acciones en contra de su conflagración y las labores para reverdecerlos después, el Distrito debería establecer una política de Estado y no de gobierno para su conservación. Es necesario imponer un límite a las viviendas formales e informales, prohibir allí las construcciones legales ilegales, la presencia de la indigencia, los paseos de olla, los asados improvisados, una rigurosidad mayor para el senderismo y la captura de las bandas de criminales. En su costado oriental, inadvertidos desde Bogotá, ya hay barrios de invasión (El San Luis, por ejemplo) y debe abocarse la construcción del sendero cortafuegos planeado desde el 2018, con ajustes ahora desde el norte hasta el extremo sur. Requerimos una presencia constante de los carabineros allí. Las promesas sin obras queman nuestros mejores deseos.



Sulia Alfonso

La sustitución de cultivos

En entrevista en EL TIEMPO de 22-1-2024, el embajador de Estados Unidos, Francisco Palmieri, dice que la lucha sigue siendo de EE. UU. y Colombia, pero que Colombia ha disminuido la erradicación. Creemos porque no se continuó fumigando con glifosato. Dice que se debe hacer énfasis en la transición a cultivos lícitos. Aquí se dan cacao, café, frutales, caucho. ¡Ah! y algodón. Pues Conalgodón, liderado por César Pardo, nos informa de 350 hectáreas sembradas en Puerto Carreño, por los indígenas. Esto vale apoyarlo porque es un sustituto valioso que beneficia a comunidades muy necesitadas. Por estos lados puede estar la ayuda de EE. UU., para la sustitución.



En la entrevista no se habló del compromiso del presidente estadounidense de revisar los TLC. Con ellos bajó en Colombia la producción de maíz. Se incrementó el importado de Estados Unidos, y muchas áreas donde se cultivaba maíz ahora están con coca.



Fidel Vanegas Cantor

