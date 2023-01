Inoportuno suspender la exploración

Señor Director:



Me refiero al reciente artículo referente a la suspensión de la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. Preocupa mucho que incluyan el gas, ya que, según expertos, no genera efectos graves de contaminación. En este caso hablamos del gas domiciliario, lo cual deja mucho que pensar sobre la toma de decisiones.



Para llegar a una total energía limpia se requieren muchos años. Las tecnologías actuales no pueden remplazar los combustibles fósiles, ni siquiera en el mediano plazo. Por lo tanto, las decisiones de esta naturaleza deben ser tomadas por expertos formados en ciencias exactas.

He trabajado por décadas en el área de hidrocarburos y sé que en estos momentos es un error garrafal cerrar la mejor fuente de ingreso de divisas del país. Por el contrario, hay que aprovechar al máximo, pues el futuro puede no ser tan bueno como ahora. Recordemos que los vehículos de gas han reducido la contaminación del aire. Aquí hay que ponerle ciencia al asunto y, sobre todo, informarse muy bien sobre los adelantos de los motores de combustión interna que mueven el mundo.



Ricardo Cuéllar

Máster en Ciencias de la Ingeniería

Las obras del metro

Señor Director:



Hasta dónde hemos llegado. La razón por la que este país no progresa es por la necedad de los dirigentes de turno, que no quieren continuar con las obras o trabajos que ya se están realizando y ponen obstáculos. Mientras los dirigentes piensen y actúen así, seguiremos siendo subdesarrollados.



¿Quién va a pagar los costos correspondientes a los nuevos estudios y de los nuevos diseños?



Deberíamos trabajar como las hormigas, todas jalando para el mismo lado, por un mismo objetivo, que en este caso es permitir que Bogotá pueda por fin tener un servicio de transporte más eficiente. Creo que la ciudad y sus habitantes lo merecemos.



Alberto Bernal

Peajes congelados

Señor Director:



Me refiero al decreto 0050 del Ministerio de Transporte, que prohíbe el incremento de las tarifas de los peajes a cargo de la ANI y el Invías como medida para controlar la inflación. Es una decisión, además de dañina, cortoplacista, que difícilmente se podrá mantener en el tiempo, pues tira al traste el negocio financiero de las concesiones actuales y las que vienen, donde la inversión se recupera a largo plazo a través de ingresos por peajes. Además, muestra brotes de inseguridad jurídica, pues cambia de manera abrupta la forma como los inversionistas recuperan los dineros que se invierten en obras públicas.



El capital privado es fundamental para el desarrollo de la infraestructura, no lo despreciemos.



Hernán Salazar Hurtado

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B­70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co.