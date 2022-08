El costo de los alimentos

Señor Director:



Los comerciantes aducen que los costos de la materia prima han aumentado de precio y por tal, el costo elevado de la canasta familiar. Sin embargo, en el caso del pan, por citar un ejemplo, de 200 pesos pasó a costar hasta 500 pesos, pero el tamaño cada vez disminuye. Igual sucede con el azúcar, el arroz, el chocolate, el aceite, el huevo, etc., que pareciera que se hace al capricho de los comerciantes. Por tanto, los ciudadanos no tienen otra opción que o bien disminuir el consumo o verse abocados a pagar el nuevo precio sin objetar.

Es claro que los productos no bajarán de precio y sin una vigilancia rigurosa seguiremos en manos de los que dicen estar funcionando a pérdida, pero y las familias ¿ante quién se quejan o qué deben hacer? El panorama francamente es preocupante porque las necesidades son acuciantes y no se vislumbra un horizonte en contrario. Mercar se convirtió en una decisión difícil de abordar. ¿Qué piensa hacer en concreto el nuevo gobierno?



Dalia Valero

No desarmar al Esmad

Señor Director:



EL TIEMPO informa que el general Sanabria –nuevo director de la Policía– plantea modificaciones al Esmad (pág. 1.4), pasándolo a ser parte de la ‘fuerza disponible’ que se conformaría como un grupo especial de protección a la manifestación pública y que dejarán de usar armas letales. Como ciudadano del común me pregunto: ¿será favorable para el país desarmar parte de nuestras Fuerzas Armadas? ¿Cómo se defenderán y nos defenderán los policías de los ataques de los vándalos y delincuentes que sí andan armados a sus anchas? Considero, como creo que la mayoría de colombianos, que primero hay que desarmar a los violentos y criminales; no al revés.



Luis Iván Perdomo Cerquera

Abusos en Barú

Señor Director:



Los abusos en los altos costos en la isla de Barú, Cartagena, son cada vez más frecuentes. Las personas extranjeras son las que se están viendo más afectadas con esta situación. El turismo podría, incluso, bajar debido a los altos precios. Las personas no van a querer ir a un lugar donde les cobren dos millones de pesos por una comida.



Este es uno de los muchos retos en materia de turismo que tiene el nuevo gobierno, buscar estrategias para fomentar la pedagogía ciudadana y que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar.



María José González Arteaga

Necesidad de trabajo formal

Señor Director:



De acuerdo con lo expresado por el Dane, el departamento de Cundinamarca es el de índice más bajo en pobreza monetaria con un 22,8 % en el año 2021, con más de 300.000 empresas registradas. Esto comprueba la importancia del trabajo formal producido por múltiples empresas y pocas industrias. Nuestro país padece de tres enfermedades: informalidad, inestabilidad y radicalismo, en dos sectores fundamentales: trabajo y educación. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen mucho de qué preocuparse en estos cuatro años.



Bredio Arturo Figueroa Aragón

