El costo de la educación

Señor Director:



EL TIEMPO publicó el 21-8-2021 que, según un estudio del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, solo el 39 % de los bachilleres acceden a la universidad. La educación privada en Colombia es un lujo que pocos pueden darse. En algunos colegios, para entrar a un hijo de 5 o 6 años, se debe pagar un bono que puede llegar a los 20 o 40 millones de pesos y mensualidades de entre 2 y 4 millones. Pero en las universidades la cosa no es mejor; se cobran por un semestre sumas inalcanzables. Sí, hay educación, pero no las condiciones para acceder a ella.

El Estado ha sido tímido en este tema por muchos años, y las consecuencias se ven todos los días. Falta una intervención directa en este sentido que acabe con malas prácticas como el mencionado bono. ¿Hasta cuándo?



Eduardo Acosta Peñaloza

Sarandelo, inundado

Señor Director:



Un total de 200 familias damnificadas y más de 700 hectáreas de cultivo son el resultado que han dejado la ola invernal y las fuertes lluvias registradas en el departamento de Córdoba. Los moradores de Sarandelo, población rural del municipio de Lorica, han sido los más afectados. La preocupación, además de las afectaciones causadas por las pérdidas materiales y sus cultivos, es controlar o cerrar el boquete que rompió el río Sinú. No obstante el conocimiento que se tiene sobre los 290 puntos críticos de este río y el San Jorge, por donde podrían generarse inundaciones, son pocas las obras que han gestionado los gobernantes locales. De allí que la problemática de las inundaciones en este departamento se conviertan en un mal de nunca acabar.



El llamado de la comunidad damnificada a los gobiernos departamental y nacional es para que tomen medidas de solución de este mal que por muchos años los ha afectado.



Rodrigo Acevedo Marsiglia

Lorica, Córdoba

Ejemplo de superación

Señor Director:



La convocatoria de los jugadores de la Selección Colombia para la triple fecha de la eliminatoria era un asunto que muchos aficionados estábamos esperando, pues los próximos partidos serán cruciales para la clasificación al mundial de Catar.



Uno de los nombres con más expectativa era el de Felipe Román, jugador de Millonarios, a quien hace unos meses los médicos de Boca Juniors lo desahuciaron para seguir jugando fútbol profesional, por un aparente malestar en el funcionamiento de su corazón.



Hoy, meses después, y luego de haber pasado por distintos exámenes, es llamado a la Selección, para felicidad no solo del jugador, sino de todos los amantes de este deporte que valoramos su entrega, talento y dedicación.



Kevin Bustos Ávila

