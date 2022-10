Ellas son un poema

Señor Director:



¡Una periodista definió muy bien lo que pasó este miércoles en Colombia! ¡Unas muchachas entre los 15 y los 17 años, sin respaldo de los directivos del deporte, con la berraquera que han demostrado en cada partido, dijo ella, “son un poema”!

Sí, un poema de humildad, sencillez, profesionalismo, seriedad, entrega... que en cada partido lo dejan todo en la cancha. ¡Todo!

¡Gracias, muchachas! Nos reventaron el corazón de orgullo, agradecimiento y admiración a todos los colombianos.

¡Para nosotros, desde ahora, pase lo que pase el domingo, ustedes ya son nuestras campeonas! ¡Seguro! ¡Claro, estaremos viéndolas con los dedos cruzados y la esperanza de que se dé lo que se merecen!

¡Gracias, poemas jóvenes del fútbol femenino colombiano!

Ilse Bartels L.

Bogotá

Precauciones en Halloween



Señor Director:



En el mes de octubre se piensa en el Halloween y la fiesta para los niños, en disfraces, dulces y celebraciones. Sin embargo, conociendo la difícil situación de seguridad que se vive en el país, donde cada vez es más riesgoso ser niño, donde no se respetan los derechos de los menores, resulta riesgoso formar parte de esa festividad, y mucho más cuando participan en ella sin la debida supervisión.

Y es que mientras muchos están de fiesta, otros, en medio de sus disfraces, pueden aprovechar la ocasión y seleccionar el momento justo para hacerles daño a los pequeños.

Entonces me pregunto si realmente es Halloween una fiesta para los niños o si simplemente es una amenaza disfrazada. Así que precaución, padres, mucha precaución con nuestros hijos para que esta fiesta no sea jamás un nuevo dolor de cabeza.

Sandra Nayibe Granada Méndez

Bogotá

Que la salud tenga alma



Señor Director:



La salud en Colombia tiene más cosas buenas que malas. Hay falencias que hay que corregir, pero borrón y cuenta nueva no es la mejor decisión.

Quise ampliar la cobertura de mi POS con el llamado ‘plan complementario’, y con lo que me pasó vino a mi memoria la compra que ya reúne más de 30 años. Antiguo como mi carro, hice los exámenes para mejorar mi estatus en salud, obviamente, en la IPS de confianza de la EPS, y me hallaron algunos ‘toques’ distintos a la peste de la apnea del sueño, que ya hizo nido y ahora convivimos.

Con el vehículo, hay algo en los frenos, pero tiene remedio, dijo el mecánico. Tiene una abolladura en el capó y una farola está averiada, son preexistencias y no las cubre el seguro, mejor arréglelas, me aconsejo el asegurador, y así lo hice.

Pues bien, al contrario del mecánico y el asesor de seguros de ese entonces que me orientaron, ahora nada me dijo el galeno de la EPS, si los ‘toques’ en mi salud son graves, tienen remedio o son connaturales con los años. Que la salud sea más humana y no se vea como un negocio financiero, como es la percepción que tenemos muchos colombianos.

Hernán Salazar Hurtado

