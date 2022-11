Más apoyo al deporte

Señor Director:



El Mundial de Fútbol es el tema de conversación, no importa que no se sea experto. El fútbol, como dicen, es universal. Sobre todo, interesa y apasiona. Qué lástima que no esté Colombia en este de Catar, de marcadores impensados.



Pero, para no decir lo que muchos ya han comentado, quiero agregar que se busquen y comparen estadísticas sobre el delito, para saber si en el mes del fútbol mundial, este ha bajado. Lo mismo es bueno mirar qué tanto se reactiva la economía.

Es que uno ve en las horas de los partidos, aunque no todos, las calles un poco más vacías. Lo mismo que restaurantes con más comensales. Esto da para pensar que se necesitan más eventos que unan, que distraigan, que entretengan, que apacigüen los ánimos.



El apoyo al deporte es fundamental. En Colombia hay buena semilla. Se necesita que se apoye a muchachos de estratos bajos, que se busquen talentos para que surjan y más jugadores buenos lleguen a los equipos europeos. Eso animará a muchos a tomar un balón en lugar de otros caminos. Y eso nos hará sentir más orgullosos como colombianos. Así que más respaldo al deporte, por favor.



José Francisco Piñeres

No hacer trizas la salud

Señor Director:



De lo poco que se conoce del texto de la reforma de la salud, es más probable que lo que el Gobierno, en cabeza de la ministra de Salud tiene planeado, resulte siendo peor que lo que hasta ahora se ha logrado. Me atrevería a decir que se trata más de quitarles a los particulares el manejo de los billones en recursos que año a año se invierten en esta materia, que en lograr ese salto a la excelencia que tanto hemos reclamado. Hay posiblemente tres o más vías que podrían ayudar a mejorar lo que hoy se tiene, y por esa sola causa eligieron tomar la peor. La de regresarnos a un pasado inseguro, en donde los políticos asumirán la función de las EPS a cambio de más poder y de votos. Ajustar lo que se tiene identificando como fallas sin resolver, o creando EPS netamente públicas o de economía mixta (EPS-APP) que compitan con las privadas, o combinando la salud familiar con estas últimas. Esto implicaría un menor riesgo en todo y para todos.



Podrán generarse más y mejores propuestas (seguramente), pero hacer trizas la estructura que tomó casi 30 años armar me parece que no tiene otro motivo distinto, que el que aquí se revela.



Wadid Arana D.

Aligerar las obras

Señor Director:



El colapso del tráfico en Bogotá es en buena parte por la falta de planeación, liderazgo y control. Está bien que haya obras, eso es muy valioso, primero genera mucho empleo y, segundo, mejorará las condiciones de movilidad en el futuro. El tema radica en que, en las diferentes obras programadas, colocan las polisombras y maletines, cierran las vías parcial o totalmente y pasan semanas o meses en que si se ve un operario es mucho. Ojalá les dieran empleo y (ellos quieran) a todos esos jóvenes y demás personas que se ven en muy buenas condiciones de trabajar, pero que viven pidiendo plata en TransMilenio, semáforos, centros comerciales, iglesias, restaurantes, en fin, en cuanto negocio hay, para que puedan acceder a una vida digna y contribuir al progreso de nuestra patria.



Gerardo Prada Ahumada

