Los Panamericanos y obras en Cali

Señor Director:



Entristece que se tenga que dar un evento como los Juegos Panamericanos para que le metan mano a la ciudad de Cali. Taparon huecos, funcionaron el ornato y aseo, lo que no pasa en el resto del año; pintaron la señalización en el piso y hasta las barandas de los puentes. Cali tiene dos salidas al aeropuerto, y lógicamente tuvieron que adecuarlas por el evento, pues de otra manera no lo harían.

Soy ciclomontañista y todos los días subo a Cristo Rey, vía que está llena de huecos. Los están tapando por el evento, pues es un sitio turístico. Esa es nuestra triste realidad. Si este escrito lo lee el alcalde, seguramente dirá: ‘Palo porque bogas y palo porque no bogas’.



Hernando Flórez Caicedo

Cali

El legado de ‘Michi’ Sarmiento

Señor Director:



La música tropical y el Caribe están de luto. El gran Blas ‘Michi’ Sarmiento falleció a los 83 años, dejando un inconmensurable legado musical en nuestra cultura. Hijo del inolvidable maestro Clímaco Sarmiento, empezó a trabajar en la música con Los Corraleros de Majagual, hasta dar el brinco a la salsa con El Combo Bravo, a principios de los setenta. ‘Hong Kong’, ‘Cum cumbele’ o ‘Mírame’, San Miguel quedaron grabados en la memoria de sus admiradores. Su carrera jamás se detuvo: fue arreglista de ‘Rebelión’, del Joe Arroyo, y alternó labores musicales con las pedagógicas, hasta el final de sus días, cuando formó parte del proyecto Ondatrópica, reconocido nacional e internacionalmente. Su saxofón ya no sonará, pero su legado quedará como referente de una época, de una generación musical y de un sonido que difícilmente se podrá imitar. ¡Gracias por la música, Michi!



Mateo Morales Tatis

La transversal del Sisga

Señor Director:



El Presidente tiene programada para el próximo mes la inauguración de la transversal del Sisga, o sea, la rehabilitación de la carretera que desde el Sisga lleva a El Secreto, obra concebida por el gobierno Santos con la oportuna intervención de Germán Vargas Lleras. El trabajo se le encomendó a una firma española que, efectivamente, la tiene prácticamente concluida.



El cuello de botella que genera la avalancha de rocas hasta ahora no parece tener solución de fondo. Quizás la solución sea construir una variante por detrás de la montaña afectada, pero eso lo dirán los ingenieros.



Lo grave es que al ser inaugurada la rehabilitación se dé por terminada la adjudicación de la obra, sin tener en cuenta que el desvolcamiento de la montaña siga latente. Sería bueno que los alcaldes regionales le advirtieran al Presidente del problema para que les exija a los contratistas el arreglo definitivo del deslizamiento de la montaña.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

