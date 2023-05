Dolor profundo por los niños

Señor Director:



Duele, y duelen mucho nuestros niños...



Cuatro niños indígenas perdidos y vagando por la selva... Cuatro niños indígenas asesinados cobarde y cruelmente por el gravísimo ‘delito’ de no querer ser guerrilleros... Cuatro niños que, en Antioquia, iban hacia su escuela y fueron arrollados por un camión. A esta hora, ya han fallecido dos.

Cuántos niños y niñas violados, abusados, prostituidos, muriendo de física hambre, asesinados, desaparecidos...



¿Para qué clamar que haya justicia para ellos? ¿Para qué decir que “les caiga todo el peso de la ley” a sus victimarios? ¿Para qué?



Parece que lo único permitido para quienes inertes estamos ante ese panorama cotidiano de violencia con nuestros niños y niñas no es nada distinto a sentir dolor. Un dolor profundo por cada uno y por todos... ¿Hasta cuándo?



Ilse Bartels L.

Soberanía energética

Señor Director:



Es imperante para el país el abastecimiento de petróleo y gas de origen local para subsistir económica y socialmente, aun sobre un horizonte de 15 años como mínimo. Todos los análisis técnicos y económicos lo comprueban: las políticas actuales repercutirán en unos déficits a muy corto plazo.



No podemos seguir admitiendo este disparate sin sentido, por lo tanto es indispensable apoyar que el Congreso asuma esta responsabilidad y tramite una ley que obligue al Estado a garantizar la exploración y explotación de hidrocarburos.



La disposición de estos recursos no se improvisa, hay que invertir con seis años de antelación como mínimo. Ya hemos comprobado la importancia del gas para la economía con el problema del gasoducto en el sur del país.



Óscar E. Jiménez M.

¿La reforma laboral no crea empleo?

Señor Director:



Una de las mayores preocupaciones y actuaciones de las autoridades nacionales en sus distintas intenciones de reformas sería la generación de empleo en todos los sectores de la economía, pues eso traería consigo empleos dignos y un crecimiento social y económico. Sin embargo, escucha uno con sorpresa e incertidumbre decir que la reforma laboral no es para generar empleo. ¿Entonces qué se pretende? ¿No han visto que en los puentes peatonales ya no cabe un vendedor ambulante más, un sinnúmero de locales pequeños y grandes desocupados, etc.? Eso debería ir paralelo el bienestar de los trabajadores y la estabilidad de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Es claro para todo el mundo, hasta los más neófitos, que si a las empresas o a los negocios les va bien a todos nos va bien. El Estado no es un generador de valor, es un administrador de recursos y un orientador de políticas.



Gerardo Prada Ahumada

