¿Seis años en 43 cuadras?

Señor Director:



El anuncio de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre el plan vial del norte abre la esperanza de que algún día esa vía tendrá la movilidad normal que debe tener una autopista, pero al mismo tiempo deja un sinsabor al conocer que para ampliarla a seis carriles en un tramo de 43 cuadras tomará seis años. En otros países, empresas con experiencia en infraestructura vial construyen vías férreas, autopistas de miles de kilómetros, puentes y túneles interoceánicos en cinco años, o menos. ¿Por qué no imitar esas prácticas exitosas e invitar a esas empresas a que participen en los procesos de licitación?

Las demoras e incumplimiento en los plazos de entrega de las obras contratadas por el estado son los que originan la corrupción y sus altos costos. Esa cultura de adicionar los contratos de obra debe desaparecer y tiene que ser tema de reforma para quienes van a dirigir el país en la próxima legislatura.



Álvaro Sandoval Gómez

No jugar con la economía

Señor Director:



¿Dónde está la Sociedad de Economistas de Colombia o los economistas de campanillas que, reunidos de urgencia, empiecen a rebatir las malsanas tesis de transformar el Banco de la República para darle vía libre a la emisión de moneda, sin ningún tipo de dependencia con las actividades reales de los sectores y actividades de la economía? Son muy graves esos planteamientos, sin ningún miramiento con la seria institucionalidad que en materia de economía ha tenido el país. Y ni se diga de cesar las exploraciones de petróleo y otras barbaridades más. Es claro que la economía es algo muy serio y determinante para el bienestar de las familias y no puede estar ad portas de que se pongan a jugar parqués con ella como en Venezuela y otros países, donde manosean y maltratan sus leyes naturales con las dañinas consecuencias que trae la inundación de billetes que no provienen de las exportaciones, ni de nuevos emprendimientos con crédito asociado. Ello es estafar a la economía.



Rogelio Vallejo Obando

Unión mundial contra el tirano

Señor Director:



“El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad”. Qué oportuna y aleccionadora frase del científico Albert Einstein con la que EL TIEMPO encabezó la página editorial este domingo. ¿Cómo puede ser posible que en pleno siglo XXI un tirano y criminal dictador con enfermiza ambición de poder imperial destruya, literalmente, toda una nación y masacre a su pueblo, sin que nadie pueda impedírselo? Los países democráticos más desarrollados del mundo deberían, urgentemente, liderar la unión de todos los pueblos libres y organismos supranacionales para crear un frente común capaz de obligar a parar no solo el genocidio del pueblo ucraniano y la destrucción de su nación, sino también el sufrimiento del mismo pueblo ruso, por la muerte de miles de sus soldados y el apresamiento de quienes se manifiestan contra esa absurda, cruel y destructora guerra. Ya es hora de que la comunidad internacional siente un precedente contra la maldad de los tiranos.



Luis Iván Perdomo Cerquera

