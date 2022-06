Lamentable tragedia

Señor Director:



La tragedia en el municipio tolimense de El Espinal, donde varias tarimas construidas para una corraleja se desplomaron con una cantidad considerable de personas que asistían al evento, es, desde cualquier parte que se vea, algo insólito e increíble.



La tarde dominical de celebración del Día del Padre se opacó debido a que muchas familias fuimos sorprendidas por las impresionantes imágenes del desplome de las tarimas; muchas personas no podíamos creer que esto estuviera sucediendo.

Tragedias como esta ocurren en nuestro medio por la pésima construcción de estas tarimas; además, por el exceso de personas que allí se suelen ubicar para ver esta clase de espectáculos.



Lo ocurrido en El Espinal es lamentable, insólito e increíble, y el Gobierno debería suspender estos eventos inmediatamente. Parece que ya olvidamos la tragedia similar ocurrida en Sincelejo el 20 de enero de l980...



Jorge Giraldo Acevedo

Fusagasugá, Cundinamarca

Que así sea el fútbol

Señor Director:



En la final del fútbol colombiano, en la que el Atlético Nacional conquistó la estrella del primer semestre, se vio buen fútbol, a dos de los mejores equipos de Colombia dedicados a jugar, a hacer goles, sin perder mucho tiempo. Dos muy buenos partidos. Eso deberíamos verlo más en nuestro país porque hay jugadores, como dicen mucho los narradores “de buen pie”, y hay equipos bien armados, pero que muchas veces no se entregan. Esos dos partidos entre Nacional y Tolima hacen afición. Y, lo mejor, no supe que haya habido violencia. Ojalá se pudiera seguir por este camino, que podamos asistir como familia a los estadios como en viejas épocas, sin peligro de que haya desmanes afuera o dentro de los estadios, que haya espectáculo, que los partidos sean esperados, buenos y un distractor que necesitamos como sociedad ante tantos problemas. Bien por estos dos equipos. Suerte a Tolima en la Liberadores.



José Francisco Piñeres

Ciclistas imprudentes

Señor Director:



Las imprudencias sucesivas de algunos ciclistas nos están poniendo a todos en riesgo, no solo a los peatones sino a los conductores de cualquier otro vehículo. Y como las normas para ellos no existen, siempre llevan las de ganar. Fui atropellada por una cicla que iba en contravía por una avenida principal (avenida 28, calle 39), accidente que me ocasionó fractura de radio, raspaduras en la cara, cogida de puntos en nariz y boca, maltrato en las costillas.



El ciclista iba sin casco y su cicla no estaba registrada, teniendo en cuenta que a partir de este año las bicicletas deben hacerlo. Considero que un accidente de tal magnitud -conozco casos mucho peores- deben hacer responsables a los ciclistas, porque, así como hay señales de tránsito para que como conductores les demos el paso o los protejamos, hay ciclorrutas, que no usan, o andan entre los carros, exponiéndose. También debe haber sanciones o por lo menos un comparendo, ya sea pedagógico o monetario, y una retención de la cicla hasta que cumpla.



¿Qué hacer? ¿Dónde está la ley que nos proteja de los ciclistas?



María Olga González M.

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co