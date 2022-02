El drama de las niñas embarazadas

Señor Director:



El editorial de EL TIEMPO (27-2-2022) hace referencia al reciente informe del Dane, que muestra la situación trágica de embarazos en niñas menores de 14 años, que aumentaron el 19,4 por ciento entre los años 2020 y 2021. Una problemática que merece toda la atención del Gobierno Nacional de y la sociedad en general.

Lamentable esta situación. Es frecuente que suceda en el campo, donde niñas que son violadas por un familiar o un vecino quedan embarazadas. Y, por amenazas del violador, ocultan su embarazo y solo cuando encuentran confianza y apoyo cuentan su situación real, lo que puede ser después de cuatro meses. En estos casos excepcionales favorece el nuevo fallo de la Corte sobre la despenalización del aborto. Las niñas violadas no tienen por qué ser obligadas a ser madres, ni quitarles el derecho a su niñez y a la posibilidad de estudiar.



José Atuesta Mindiola

Marchar contra los violentos

Señor Director:



Es increíble. En nuestro país, Colombia, nos ha dolido más la derrota de nuestra selección de fútbol que el baño de sangre que estamos viviendo nuestros conciudadanos y nuestra Fuerza Pública. Y ahora, hasta dizque paro armado, con destrucción de la infraestructura y amedrentamiento a todo el país. Tanto los que votamos hace 6 años por el ‘Sí’ como por el ‘No’ estábamos hartos de la guerra. Pronto, el nivel de violencia será igual o superior al que existía antes del audaz proceso de paz, en el que se cedieron principios vitales para la estabilidad de la sociedad colombiana con tal de obtener la tan anhelada paz. Es hora de que los líderes políticos que tienen poder de convocatoria llamen a la ciudadanía a las calles a marchar, como un día se hizo contra las Farc, para decirles a los grupos violentos que no estamos interesados en la ‘liberación’ ni en la ‘justicia social’ que nos ofrecen. Lo único que queremos es que nos liberen de su violencia. Y marchar hasta cuando se desmovilicen.



José Darío Álvarez

¿Quién detiene a Putin?

Señor Director:



Lo que estamos viendo, conmovidos e impotentes, en Ucrania, por la arremetida sin piedad de Vladimir Putin, producto de su odio y de sus ambiciones, es un horror. Familias enteras huyen a otros países, dejando atrás lo que ha sido su hogar y a sus seres queridos, porque se están yendo, especialmente las mujeres, pues los hombres se quedan a pelear por un derecho, por una soberanía, por su país. Pero esa separación, por desgracia, pude ser definitiva. Y entonces, en el futuro veremos huérfanos y viudas. Seres explotados, desarraigados, que sufren por el mundo. Y eso solo se lo deberemos al señor Putin, un hombre que le causará daño a su mismo pueblo, porque las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea las terminarán pagando.



Duele. Las guerras lo empeoran todo, lo destruyen, atrasan a los pueblos, acaban con patrimonios históricos y culturales y con miles de vidas. Quién detiene a Putin, se lo preguntan muchos. La diplomacia, tal vez, la comunidad internacional unida y su mismo pueblo, que debe salir a la calle, pues se están matando entre hermanos.



Lucila González de M.

