Señor Director:



Causa mucha nostalgia y dolor ver arder las sabanas, los páramos, valles y montañas; da tristeza ver morir las aves y quién sabe cuánta fauna debido al calor, al humo que circula y a la falta de agua. Pero también se llena uno de rabia por ser cómplice de esta situación, pues los seres humanos hemos sido advertidos, desde hace mucho tiempo.

Como maestro quiero llamar a la reflexión sobre el papel de la escuela. Es hora de que desde el aula se aborde con urgencia esta problemática inter y multidisciplinarimente; es hora de que desde la clase se discuta, se debata y se hable de la última encíclica del papa Francisco, en la que nos hace un llamado al cuidado de la casa común; es hora de que desde las ciencias naturales abordemos las obras de William Ospina, quien nos toca fuertemente sobre el papel de la educación y de la importancia del cuidado del medioambiente; es hora de que desde la economía, la filosofía y la política se trate lo planteado por Noam Chomsky, quien nos ha advertido sobre los peligros de seguir negando el calentamiento global; y, por qué no, también leer con nuestros niños y niñas el libro del niño Francisco Vera titulado ¿Qué es el cambio climático?



Profesor Henry Sarabia Angarita

Cuidar los cerros orientales

Señor Director:



El fenómeno de El Niño arrasa fuertemente en estos días, y preocupa que los cerros orientales –y otros sitios del país– estén incendiándose a causa de las fuertes olas de calor. Duele ver que muchos animales silvestres estén en peligro por las llamas. A muchos les ha tocado huir para salvarse del fuego.



Pero tenemos que preguntarnos quién es el culpable de estos incendios forestales. Nosotros, los ciudadanos que no cuidamos el medioambiente, que no utilizamos las canecas de basura, etc. Debemos ser conscientes de que estamos contaminando.



Hay que reconocer el trabajo de los bomberos, de esos héroes a los que les ha tocado luchar contra el fuego intenso, pues no ha sido fácil detener las llamas. En todo caso, valoremos y cuidemos el medioambiente para evitar este daño que se le hace a la naturaleza.



Carlos Mauricio Restrepo C.

Primero lo primero

Señor Director:



El presidente Petro no deja de sorprendernos, ahora, fiel a su recurrente activismo político, está hablando de la estrategia para que el Pacto Histórico gane las elecciones del 2026. Las autoridades competentes los establecerán, pero pareciera una indebida participación en política.



Qué difícil es que el primer mandatario se concentre en su principal obligación: gobernar bien, algo que a gritos pide el país. Tenemos muchos problemas en todos los sectores por El Niño. Ello obliga al Poder Ejecutivo a concentrar todos sus esfuerzos para minimizar los efectos negativos que se puedan presentar. ¡Primero es lo primero!



Mario Patiño Morris

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co.