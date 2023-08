Que haya entendimiento

Señor Director:



El editorial el 27-8-2023 se refiere al entendimiento que debe existir entre el Gobierno y los gremios de la producción. Es sabido que gobiernos pasados tenían mayor identificación con los gremios. De todas maneras, el entendimiento es indispensable para la continuidad de la marcha del sistema productivo.

Ya en el Congreso se han superado diferencias en discusión de los proyectos de reformas tributaria, de salud, laboral y pensional, pero se han solucionado. Últimamente se han presentado problemas de agenda para reuniones con los gremios productivos. Lo esperado por la mayoría de los colombianos es que se dé un entendimiento, indispensable para los buenos resultados económicos que requerimos para beneficio de todos.



Fidel Vanegas Cantor

Prisioneros en Bogotá

Señor Director:



Bogotá, con sus 8 millones de habitantes, es una ciudad encerrada por los cerros orientales y el río Bogotá, que prácticamente solo tiene 5 precarias salidas: la autopista Norte, la autopista Sur, la calle 13, la calle 80 y la vía a Villavicencio. Así que los bogotanos nos sentimos prisioneros, pues para salir necesitamos hasta 2 horas, debido a que la capital tiene el peor tráfico a nivel mundial. Hacia el norte, la creación del proyecto de la Reserva forestal Thomas van der Hammen, irrealizable por su inconveniencia y costo, se ha convertido en un palpable obstáculo para construir las vías indispensables para mitigar el agotador tráfico. La alcaldesa actual y su antecesor se gastaron casi 8 años (EL TIEMPO, 19-4-2023) para lograr que la CAR aprobara solamente una de las 18 solicitudes que entre los dos hicieron para poder utilizar terrenos de la Reserva y construir las vías necesarias para el normal desarrollo de la ciudad. La obtención del campeonato del peor tráfico del mundo nos debe alertar, pues podríamos estar cerca de un colapso vial que haría inviable la ciudad. No podemos seguir ignorando el grave problema de la Reserva. Los aspirantes a la alcaldía deberían examinar a fondo este magno impedimento si quieren tener éxito en su gestión.



Gustavo Hernández Boada

Centenario del Guapachoso

Señor Director:



Este 27 de agosto Cuba recuerda el natalicio de esa gran figura de la música antillana como lo ha sido el cantante santaclareño William Newton Calasanz, más conocido como Rolando Laserie, el ‘Guapachoso’, quien vio la primera luz en 1923, hace 100 años.



Rolando Laserie lució con su voz un nuevo estilo del son cubano, por lo que en muy poco tiempo ganó una popularidad indiscutible cantando guarachas, boleros, tangos, etc., registradas en muchas grabaciones magnetofónicas. Se evocan Mentiras tuyas, Tengo una pena en el alma, Negrura y la más recordada, Hola, soledad.



Varias veces pisó tierra colombiana. En Barranquilla, particularmente, recibió la mayor ovación durante su presentación en la Universidad Autónoma del Caribe, donde complació a universitarias que no vacilaron en bailar con él.



Saludamos este nuevo centenario de una de las figuras cubanas más relevantes y que más han dejado huella imborrable, contribuyendo a enriquecer los aires caribeños de la música bailable.



José Portaccio Fontalvo

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co.