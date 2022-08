Señor Director:



Cuando ellos se despertaban, su primer ruido era el de un latigazo que el “amo” le tiraba a su “esclavo”, luego, convertidos ya en padres, sus hijos gritaban ¡libertad, libertad! porque creían ingenuamente que era el fin de su infierno. No fue así. Muchos años después, sus tataranietos de otro siglo se odiaban y asesinaban por sus diferencias políticas y el bipartidismo.

Después, no solo su familia sino también otras más fueron víctimas de las guerrillas, los paramilitares, el narcotráfico. Y aunque sufrió en carne propia las heridas de la muerte, hoy Colombia es un país que por primera vez, luego de más de 200 años, con el Informe de la Comisión de la Verdad, en el que miles de víctimas del conflicto armado cuentan sus historias, se atreve a empezar una guerra que solo mancha con la tinta de un esfero y no con la de una bala, porque al escuchar la realidad del otro comprendemos que enseñar es aprender un poco y que solo así nos podremos construir como sociedad.



Laura Almeciga Avellaneda

Recursos para las víctimas

Señor Director:



Mi familia por parte de mamá fue víctima de los grupos armados en el Chocó durante su mayor apogeo. Y aún hoy, después de más de 40 años, no se les ha dado una indemnización.



Como mi familia hay más de ocho millones de personas esperando su debida reparación, y confiando en que la inversión de más de 140 billones de pesos que tiene proyectada el Gobierno para los próximos diez años, y que se van a destinar a las víctimas del conflicto armado, sea suficiente para garantizar una recuperación y reparación para las personas faltantes. Por último, resaltar ese 12 % de víctimas que recibieron una compensación después de tantos años de angustia y dolor.



María José González Arteaga

Se pasaron de piña

Señor Director:



La Alcaldía de Cartagena, la Policía y hasta la misma Fiscalía tendrán que asumir como propios los abusos que algunos habitantes de la paradisiaca Playa Blanca están cometiendo con ciertos turistas, en especial con algunos extranjeros. Son ya muchas las denuncias y recientemente se volvieron a ‘pasar de piña’ con el cobro de 6 millones de pesos a unos turistas mexicanos y 3 millones a unos ecuatorianos; lo que da suficientes motivos para intervenir antes de que algo más grave ocurra por culpa de unos cuantos avivatos que creen que pueden hacer con quienes los visitan lo que quieran. Más allá del exagerado cobro como una acción ilícita, lo que más preocupa es que la factura viene acompañada de intimidación y amenazas a quienes con suficiente razón se niegan a pagar. Dos salidas a este grave problema: o las autoridades rescatan este bello balneario de las garras de estos personajes, o la cierran. Por ahora no queda más que advertirles a quienes visitan Cartagena.



Wadid Arana D.

