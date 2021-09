Trancones y pico y placa solidario

Señor Director:



El pico y placa solidario, iniciativa de la administración actual de Bogotá, en lugar de traer soluciones al caótico tráfico que se vive actualmente en Bogotá lo ha empeorado. Cuando en las horas que se aplica esta medida de alguna manera se veía una mejora de la movilidad, hoy esa percepción desapareció.

Las administraciones en lugar de facilitarle al dueño de vehículo una movilidad tranquila, rápida y segura, en respuesta a sus aportes por los altos costos de impuestos (Soat, gasolina cara con impuesto, impuesto del vehículo, IVA si lo compra nuevo y a todos los repuestos, mantenimiento, etc.), le impone trabas para su uso, sumándole disminución de los espacios, –carriles– donde se transita, para crear ciclorrutas que en ocasiones son subutilizadas. Esperamos que el dinero recaudado por esta excepción sea bien administrado y utilizado para mejorar las calles de la ciudad, así como para darles seguridad a conductores, peatones y a las personas que se movilizan en cicla.



Álvaro Sandoval Gómez

Los 50 años sin Calibán

Señor Director:



Se debe rendir un homenaje y destacar la labor periodística de Enrique Santos Montejo, más conocido como Calibán, miembro de la familia Santos, quien trabajó 39 años para esta casa editorial, y de cuya muerte se cumplen 50 años. Calibán se destacó por su columna ‘La danza de las horas’, en la que trataba cuatro o cinco temas, separados por asteriscos, sobre Colombia y el mundo.



Nacido en Bogotá el 15 de julio de 1886, fallecido el 24 de septiembre de 1971. Fue hermano don Eduardo Santos, quien fue presidente de la República y propietario de este diario de 1913 hasta su fallecimiento en 1974. En el año de 1909, Enrique Santos Montejo fundó con Pedro Antonio Zubieta el diario ‘La Linterna’ de Tunja, que se publicó hasta 1920. Era un diario de ideas liberales.



Se vinculó a EL TIEMPO (1932-1971). En 1952 escribió su columna bajo los escombros incendiados en la sede del periódico, y fue director de ‘Intermedio’ (1956-1957), donde dijo esta frase: “El periodismo debe ser la verdad de cada día”. Hay que honrar su memoria.



Édgar Alberto Sánchez Moreno

Bogotá

Vivienda también para viejos

Señor Director:



Bien está haciendo el Gobierno al priorizar a los jóvenes de 18 a 28 años para adjudicarles viviendas de interés social. También sería plausible que piensen en los adultos mayores que pagan arriendo, algunos pensionados, y darles un tratamiento similar, teniendo en cuenta su expectativa de vida. A los viejos todos dicen protegerlos, pero todo se queda en el discurso y otras veces en decretos que nadie cumple.



Fauner Romero

Sobre una tragedia

Señor Director:



La mezcla de alcohol y gasolina siempre ha sido fatal. ¿Recuerdan que hace poco se marcaban las calles con estrellas negras? Esto se ha dejado de hacer. Y faltan más controles, especialmente nocturnos, y que se suspenda el pase a los reincidentes. Con hacer un curso no basta. Se necesita despertar más conciencia ciudadana.



Pedro Samuel Hernández

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co