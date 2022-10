Apoyar el fútbol femenino

Señor Director:



La visión económica que tienen las directivas del fútbol colombiano y algunos clubes profesionales sobre el fútbol femenino dista mucho de la realidad en que se ha convertido este deporte para ellas en todo el mundo. Cada día, más niñas y jóvenes se sienten atraídas por el fútbol, y como todo, se requiere tiempo para afianzarse y ganar el espacio que de a poco seguramente irán logrando. Desconocer que el fútbol femenino está ganando adeptos y no apoyarlo como corresponde va a significarnos un rezago inmenso frente a otros países que tienen desde hace algunos años sus estructuras ya montadas.



La Liga Femenina de fútbol en Colombia merece el apoyo de todos, no solo por el buen papel que está desempeñando nuestro equipo en el Mundial de la India, que clasificó a la final, o porque una joven llamada Linda Caicedo nos deleita con su talento. Es también porque de no hacerlo, no se lograría alcanzar el nivel de exigencia y calidad que las llamadas potencias van a obtener a medida que avancen en el proceso de formación que un deporte como este exige.

Wadid Arana D.

Defender el orden público



Señor director:



El grave atentado contra el orden público de Bogotá que se viene dando en el portal de las Américas está mostrando baja actuación de la Alcaldía para resolver con seriedad y determinación una anormalidad que no se debe tolerar por ningún motivo. Los vecinos, todas las familias están sufriendo lo indecible con la violencia que desde allí generan enemigos de la institucionalidad. La Constitución es muy clara con la defensa de los espacios públicos, y más este, que está ligado con el transporte público de Bogotá. Van a tener que estructurar allí un super-CAI que recupere el área, hoy tomada por irrespetuosos con las buenas costumbres.

Rogelio Vallejo Obando

Solidaridad con la Fuerza Pública



Señor director:



Las protestas realizadas el miércoles pasado dejaron 14 uniformados heridos, 8 gestores de convivencia agredidos y 5 civiles afectados, según el informe publicado por este diario. No es la primera vez que las comunidades indígenas emberás terminan en violencia y caos en el país, y los que siempre se ven afectados son la policía y el Esmad, que no tienen nada que ver con el supuesto incumplimiento del Gobierno respecto a los acuerdos. Solidaridad con todos nuestros miembros de la Fuerza Pública y sus familias, y esperamos que este sea un llamado de atención a la Unidad de Víctimas para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar. Resolvamos los problemas a través del diálogo.

María José González Arteaga

Todo riesgo es todo riesgo



Señor director:



En este momento de debate sobre el Soat vale la pena preguntarnos por qué debemos pagar Soat quienes mantenemos pólizas todo riesgo para nuestros autos. Todo riego es TODO RIESGO, y no entiendo cómo resultamos pagando doble seguro, y ni los legisladores ni el Gobierno han acudido en apoyo a los propietarios de vehículos.

Claudio Ochoa Moreno

