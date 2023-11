Señor Director:



Es loable que con la reforma de la salud se busque garantizar el acceso de la totalidad de la población. No por ello debe descuidarse que se mantengan los logros alcanzados. En el caso de los adultos mayores ya pensionados afiliados a entidad de medicina prepagada, debe garantizarse que las tarifas se mantengan a su alcance.

Acaban de llegar por correo electrónico las tarifas que regirán durante el próximo año. Las tarifas de medicina prepagada muestran, para los adultos mayores de 70 años, un aumento de más del 25 %, altamente desproporcionado con el aumento de las pensiones, que seguramente será menor del 10 %. En la reforma de la salud debería incluirse que los aumentos anuales de las tarifas de medicina prepagada no pueden superar el porcentaje del aumento de las pensiones. Debe tenerse en cuenta que los adultos mayores afiliados a una entidad de medicina prepagada no tienen la opción de migrar a otra entidad. La única alternativa sería abandonar la medicina prepagada, lo que sería catastrófico para ellos y para las entidades que prestan el servicio.



Pedro Pastor Polo Verano

Control para ciclistas

Señor Director:



¿Quién les podrá poner coto a los ciclistas en Bogotá? Muchos no respetan los semáforos, ni las cebras ni los andenes. Son un peligro para los peatones y ocasionan accidentes al pasarse los semáforos en rojo. Siguen funcionando las bicicletas con motor, generando más ruido del que ya tiene la ciudad. Es muy positiva la cultura de la bicicleta para el transporte diario en esta ciudad con tantos problemas de movilidad, pero esa “cultura” tiene que demostrarse. Actualmente lo que demuestran, en su mayoría, es falta de respeto por las normas de tránsito y por sus conciudadanos y una gran carencia de educación y de solidaridad por la ciudad en la cual todos vivimos. Ojalá esta alcaldía, y la próxima, pueda imprimir un sentido de responsabilidad a todos los ciclistas, de tal manera que podamos verlos como conciudadanos aliados y no como un peligro.



Leonor Botero

Acción de Gracias

Señor Director:



En algunas ocasiones he coincidido con el tema de alguno de sus columnistas y esto me sucedió hoy (25-11-2023) con el de Thierry Ways, que la presentó como lo que ha sido, una costumbre estadounidense, la celebración del Día de Acción de Gracias. En efecto, desde hace más de diez años venimos con nuestra familia, y algunos amigos, celebrando la tradicional novena navideña, dirigida a los niños con rezos, villancicos y cantos. Pero, al mirar la vida transcurrida en este y en los pasados años, me di cuenta de que el regalo concedido de otro año más de vida, con todas sus logros, con salud y bienestar en general, merecía celebrar una acción de gracias a quien creamos lo merece. Por ello, el viernes 24 invitamos a los familiares y amigos a instituir en nuestras vidas el Día de Acción de Gracias. Y cuando dimos nuestras gracias, nos dimos cuenta de que teníamos mucho por qué darlas.



Aspiro a que se vuelva un legado cultural para todos los colombianos y ojalá se instituya como una fecha para dar las gracias por la vida que hemos llevado con salud, prosperidad y haber superado la adversidad.



David Guillermo Puyana Silva

