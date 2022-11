Una campaña por los niños

Señor Director:



Llegó diciembre, y con este mes, el último del año, los gastos, regalos y celebraciones, en las que debemos cuidarnos. Es fundamental la unión familiar, pero también preservar la salud y la armonía. Esta temporada tiene más peligros: hay más riñas, mayor accidentalidad. Todo esto se pude evitar con prudencia y tolerancia. También, no obstante las advertencias, hay muchos menores quemados con pólvora.

Esta es una de las tragedias que trae este bello mes festivo, pero que en algunos hogares se vuelve dramático. Por esto, desde ya las autoridades deben empezar a decomisar la pólvora ilegal, mientras que hacen una campaña de advertencia y de sensibilización. Esa frase, que ha hecho carrera: “Las luces son un momento, pero las quemaduras duran toda la vida”, hay que popularizarla y hacerla viral. Los padres tienen la responsabilidad de no darles pólvora a los menores; con ella, les dan también una marca para siempre en su cuerpo y en su lama. Tampoco manejarla cerca de ellos; esa mezcla de pólvora y licor suele ser fatal. Pólvora solo en manos de los expertos. Así que el reloj corre para iniciar la campaña en favor de los niños.



Carmen Rosa Novoa

Despedida de Lucy Nieto

Señor Director:



Lo que no quiero leer. Sucedería, pero aún no lo acepto. La Primera Dama del Periodismo en Colombia, Lucy Nieto de Samper, decidió dar por terminada su columna, después de más de 59 años de aparición ininterrumpida en una ofrenda de altísima calidad periodística que otorgó, sin reservas, al lector interesado por el acontecer sociopolítico de nuestra patria.



Su honestidad profesional, su inamovible coherencia, su arraigada defensa de las ideas liberales, más allá de personalismos y desvíos que a nombre del partido no dejaron de aparecer; tal actitud ennoblece el periodismo y constituye un ejemplo de elegancia, rectitud y amor por el bien de su amada Colombia.



Su huella queda grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones.



Germán Collazos Q.

El día sin IVA

Señor Director:



Alrededor del día sin IVA se generó toda una fiesta para los diferentes establecimientos comerciales que pudieron vender y para las familias que pudieron adquirir toda clase de bienes como televisores, parlantes, tabletas, refrigeradores, una variada gama de celulares y computadores; así como servicios.



Sin duda alguna, las familias esperaban “hacer un bonito diciembre 2022” con los productos con un descuento del 19 por ciento -valor del IVA-, más otros porcentajes cortesía de los comercios. No esperaban nunca la malhadada decisión de su cancelación, nada congruente con el bienestar de la economía.



Rogelio Vallejo Obando

