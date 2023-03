Una columna sobre Israel

Señor Director:



La columna de Antonio Albiñana titulada ‘Israel, ¿hacia un golpe de Estado?’, publicada en la edición de EL TIEMPO del 23 de marzo, empezando por su fantasioso título, para nada esclarece la situación que se vive en Israel por estos días.

El debate acerca de la reforma de la justicia propuesta por el Gobierno se hace dentro del marco de la robusta democracia existente en Israel que permite, sin restricción alguna, que la gente salga a la calle a expresar sus posturas. En estas manifestaciones, que son un caleidoscopio de la sociedad israelí, participan judíos y árabes, religiosos y laicos, cristianos musulmanes y judíos hombres y mujeres, miembros de la comunidad LGBT, todos ciudadanos del país. La reforma nada tiene que ver con la situación con los palestinos, al contrario de lo que manifiesta Albiñana.



No existen para el columnista el terrorismo palestino ni menos aún las víctimas judías, que en lo corrido del año ascienden a 16, todos civiles. Tres de las víctimas fueron niños acribillados a tiros por terroristas, y otros siete murieron en una masacre en una sinagoga en Jerusalén. Ignora el columnista la permanente incitación y adoctrinamiento de que son objeto los palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania, las repugnantes celebraciones públicas cada que un terrorista logra su cometido y las recompensas económicas que las autoridades le entregan a las familias de aquellos “exitosos” en su faena de muerte.



Menciona el columnista cifras de víctimas palestinas, sin aclarar que la gran mayoría son miembros de organizaciones armadas palestinas, incluyendo menores de edad, que operan clandestinamente en ciudades como Jenin y Nablus y que murieron en enfrentamientos contra las fuerzas de defensa de Israel.



Ver todas las caras de la moneda es la clave para una buena columna de opinión.



Marcos Peckel

Confederación de Comunidades Judías de Colombia

Reglamentación para ciclistas

Señor Director:



A partir del 10/3/2023, la Alcaldía de Bogotá, gracias a la resolución 160/17 de Mintransporte, reglamentó el uso de ciclomotores, bicicletas hechizas o bicicletas con motor, que ya son legión en la capital, sobre todo por parte de domiciliarios. Mas es preciso que la Secretaría de Movilidad con la Policía de Tránsito adelanten labores de control para que tales usuarios comiencen desde ya a observar las obligaciones que les son propias, pues no pareciera, hasta el momento, que esta forma de transporte haya menguado o que esté adaptándose a sus nuevas obligaciones como indica la resolución de marras.



Y a fuer de ser equilibrados, valdría que dicha Secretaría obligara también a los ciclistas a observar sus deberes sobre la vía, pues ellos andan a su aire, sin respetar norma, ni semáforo, ni restricción ninguna ni persona alguna en la vía, y sin riesgo de ser multados.



¿Tendremos que adaptar espejos retrovisores sobre cachuchas, sombreros o gorras para evitar ser embestidos por tales ciclistas mientras caminamos por los andenes? Su indisciplina es un peligro constante para todos.



Mayo Monroy

Bogotá

