Somos un país multiétnico

Señor Director:



Colombia es un país multiétnico y por primera vez en la historia cinco personas afros llegan como fórmula vicepresidencial a las elecciones del 29 de mayo de 2022. La abogada Francia Márquez, el exministro Luis Guillermo Murillo, la vicerrectora universitaria Marelen Castillo; Sandra de las Lajas, maestra en Educación, y el abogado Ceferino Mosquera. Por fin incluyeron a personas idóneas y comprometidas, quienes por lo general siempre estuvieron a la sombra de los caciques regionales.

La lideresa Francia Márquez, del Pacto Histórico, después del candidato Gustavo Petro, fue el gran fenómeno político en las consultas de coalición del 13 de marzo por su altísima votación, superando al candidato presidencial Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia. Felicitaciones. Sugerencia para la señora Márquez: no hay necesidad, por motivo de inclusión de género, de utilizar los artículos de manera impropia. “Los ancestros y las ancestras, los nadie y las nadie, los mayores y las mayoras, etc...”. Las mujeres nos sentimos incluidas en su discurso sin acudir al maltrato del idioma.



Helena Manrique Romero

Un mes muy triste

Señor Director:



La guerra en Ucrania, país que defiende su soberanía ante la invasión rusa, llegó a un mes, desde aquel 24 de febrero cuando comenzó Putin su ataque. Mueren civiles, hombres, mujeres y niños. Mueren soldados de lado y lado. Todo ha sido un desastre, como ocurre en todas las guerras, donde nadie gana. Por ahora, Putin, así venza, pierde. Perdió ante el mundo, ante su pueblo. Perdió muchos hombres. Perdió respeto, porque se descubrió con toda su crueldad, contraria a la razón. Y así pasará a la historia. Mientras tanto, la ONU no parece hacer lo necesario, ni EE. UU. ni la Unión Europea, aunque es difícil intervenir militarmente. Un mes de los más tristes para humanidad. Todas las naciones deben seguir condenando al invasor a ver si se detiene, pues las consecuencias son para todos.



Ángel María Aguilar

Congresistas preparados

Señor Director:



El Congreso colombiano debe ser sometido a un control de calidad. Hoy, para ser congresista, según el artículo 172 de la Constitución, se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de treinta años en la fecha de la elección para el Senado y veinticinco años para la Cámara. No se exige formación profesional, tampoco una experiencia que garantice la idoneidad de la gestión de los elegidos. Es una falta de respeto con el país que los partidos postulen ciudadanos sin ninguna experiencia y formación académica; claramente incapacitados para ejercer el cargo.



Si queremos mejorar los resultados de nuestros legisladores, se requiere cambiar e implementar los requisitos para elegirlos.



Mario Patiño Morris

