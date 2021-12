Es una guerra que debemos ganar todos

Señor Director:



Me refiero a su editorial ‘Ómicron en Colombia’ (26-12-2021). A su vez, el ministro de Salud se opone a nuevos confinamientos. La clave es el autocuidado, es la conciencia social de que el covid-19, en la variante que sea, está aquí.



Los casos de infectados aumentan por estos días, pero muchos lo toman como si nada, no se ponen tapabocas, se aglomeran, hacen fiestas.

Se necesita autoridad, exigir el carné en forma estricta en los lugares establecidos y multar a quienes no acaten las normas.



Las empresas deben ayudar, todas las alcaldías, los centros comerciales, los pequeños y grandes negocios, así como el transporte público. Esta guerra la ganamos entre todos con disciplina y respeto por los demás.



Lucila González de M.

Historia del Nuevo Liberalismo

Señor Director:



Con ocasión de las declaraciones de los hijos de Luis Carlos Galán y de Rodrigo Lara, ya reconstituido el Nuevo Liberalismo, me permito hacer las siguientes precisiones en aras de que se conozca la historia de ese partido cuya fundación la viví directamente, de primera mano.



1. En el año de 1979 los senadores Álvaro García Herrera y Enrique Pardo Parra (todos q. e. p. d.) le propusieron al senador Luis Carlos Galán (también q. e. p. d.) la fundación de un nuevo partido que vino en llamarse Nuevo Liberalismo. La razón para ello obedecía a que el país político requería de nuevos planteamientos en la manera de hacer política con un liderazgo alejado de las viejas costumbres clientelistas y de los vicios que la aquejaban. La persona ideal para abanderar tales objetivos solo podía ser Luis Carlos Galán, investido de inteligencia, concepción del país y de la política, además de gozar de juventud y buena salud.



Los senadores García Herrera y Pardo Parra, ya al final de su carrera política y sin doble agenda, incubaban un cáncer cuando planearon este movimiento. El primero moriría poco después del discurso en el barrio Banderas, donde declaró que su sueño era ver ceñir la banda presidencial a Luis Carlos Galán. Y mi padre moriría el 9 de marzo de 1983, un año exacto después de haber encabezado por Cundinamarca la lista al Senado por el Nuevo Liberalismo. Su suplente fue Enrique Parejo González, y quienes recogerían los votos de mi padre en Cundinamarca serían Alberto Villamizar y Rafael Amador. Rodrigo Lara llegó muy poco después, con su movimiento producto de su trabajo político en el Huila.



2. En todos estos años jamás he sido convocada como hija de fundador por los Galán, ni con ocasión de los 25 años del Nuevo Liberalismo, y menos aún a la convocatoria que dice Juan Manuel Galán que hizo hace 5 años con miras a recuperar la personería jurídica de dicho partido, aunque hubiera sido inscrita en el último renglón de la primera lista al Concejo de Bogotá por el Nuevo Liberalismo en el año 1980.



Estas precisiones las hago como hija de Enrique Pardo Parra, pues creo justo que se le reconozca su aporte a tan importante causa. También lo hago con la libertad que me otorga no tener aspiraciones políticas, y porque considero que los movimientos políticos no se heredan (ninguno de los fundadores fue heredero de nada), sino que se ganan en el debate y la contienda política.



Magdalena Pardo Celestini

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co