Educación y salud de los maestros

Señor Director:



Dos recientes artículos me han llamado la atención, relacionados con el tema educativo: uno de ellos se refiere a que el 61,8 % de los colombianos creen que la educación debe ser prioridad para los candidatos. Desafortunadamente, al parecer, la gran mayoría, o no conoce estos estudios o les hace el quite. El que un candidato se vaya a vivir al sur y otro viva en el norte no quita ni pone en el debate, en el que más bien de educación poco se oye.

El otro tema que debiera ser de interés de los candidatos es el de la salud del maestro. Si los docentes tienen calidad de vida, necesariamente mejora la calidad de la educación. Es preocupante que las tres enfermedades que padecen los educadores muy poco se atiendan, máxime cuando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo no es tenido en cuenta, y cuando se realizan visitas para recoger información, pero que no se traducen en acciones: a tal punto que el maestro ni siquiera cuenta con una silla y escritorio adecuados y la famosa ergonomía que se exige termina con la asignación de una silla Rimax, si le va bien. Ojalá que el sistema de seguridad y salud en el trabajo del maestro sea también una prioridad, si de verdad se quiere mejorar la educación.



Profesor Henry Sarabia

Riesgos electorales

Señor Director:



El Defensor del Pueblo dice que hay 113 municipios en riesgo electoral extremo y 676 con amenazas de sufrir hechos violentos en el marco de las próximas elecciones. Es una voz que hay que escuchar, pues es una alarma. Esta denuncia es muy grave. Quiere decir que la gente no podrá votar libremente, que lo hará expuesta, con miedo y coaccionada.



Qué enorme reto se nos presenta a los colombianos. A todos, pues están de por medio la democracia y las libertades.



Se necesita presencia del Estado íntegra en todo el territorio. Que los ciudadanos se sientan protegidos. De lo contrario, estaremos perdidos.



Dagoberto Castaño Paredes

Resultados y cambios en el Gobierno

Señor Director:



Los resultados del crecimiento de la economía colombiana durante el segundo trimestre del año 2023 (0,3 %) exigen una respuesta inmediata del primer mandatario, que de manera urgente debe implementar medidas para evitar que la desaceleración se convierta en recesión. La falta de ejecución gubernamental ha frenado el capital circulante, y sectores como la industria manufacturera, el comercio, la construcción, las exportaciones y las ventas de vehículos, por nombrar algunos, han decrecido de manera importante.



Preocupan los frecuentes cambios en la plantilla administrativa, seguramente justificados por la falta de resultados, pero esta práctica va en contra de la planeación y la realización oportuna de los proyectos del Gobierno.



Mario Patiño Morris

