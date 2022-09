La extracción petrolera

Señor Director:



Llama la atención que mientras el presidente Biden le está coqueteando a Maduro para que produzca más petróleo a fin de contrarrestar la amenaza rusa de disminuir su suministro, en Colombia el presidente Petro se lanza a una cruzada, en solitario, para eliminar su extracción con el argumento de estar protegiendo el medioambiente. Su emotivo discurso ante la ONU así lo ratifica.

Lo que Colombia haga sola no afecta a la ecología del planeta, sabiendo que nosotros producimos menos del 1 % del petróleo mundial, mientras que EE. UU. y Rusia producen cada uno el 10 % y los miembros de la Opep, un 35 %.



Los expertos afirman que en menos de dos décadas la mayoría de los países del mundo prohibirán la producción y el uso de vehículos de combustión interna y, por tanto, en ese mismo lapso el petróleo que no se haya extraído se quedará enterrado para siempre.



Fernando Valencia Vásquez

Al son de una bicicleta

Señor Director:



La bicicleta es uno de los mejores inventos de la humanidad, porque en ella nos podemos transportar gratis, nos ejercitarnos y no contamina el medio ambiente.



Desplazarse en ella se ha convertido en un deporte profesional y un estilo de vida que nos permite cuidarnos. Su uso ha sido tan importante que en ciudades como Ámsterdam y otras europeas es uno de los medios de transporte más utilizados. Tanto así que el Gobierno implementó un sistema en donde ponen bicicletas en toda la ciudad para que las personas se las roten entre sí y las dejen en sus respectivos parqueaderos, con el fin de que haya un uso público. Hace unos días, tras el concierto de Coldplay en Colombia, la famosa banda decidió regalarle a Bogotá 4 bicicletas públicas para que ese modelo se instaure en la capital, apoyando el proyecto de sostenibilidad de la alcaldía de Claudia López.



Promocionar el uso de la bicicleta es como promocionar pedalear una canción que, sin importar su género, la bailamos todos los días.



Laura Almeciga Avellaneda

Avistamiento de aves en Bogotá

Señor Director:



Quienes vivimos en Bogotá a diario nos preguntamos qué hacer para aprovechar la ciudad. Pues son muchos los lugares que podemos visitar y recorrer, algunos de ellos son gratuitos, lo importante siempre es cuidar y preservar nuestros recursos.



Esta es una invitación a los lectores para compartir esos lugares que conocemos y que muchos no tienen idea que existen. Tal es el caso del avistamiento de aves en Bogotá, un atractivo increíble que tenemos muy cerca y que podemos disfrutar, algunas temporadas son mejores que otras, pero siempre hay aves para ver.



Existe en Bogotá el aviturismo como propuesta para turistas de la ciudad y quienes nos visitan. Tenemos ya seis observatorios de aves, ubicados en puntos estratégicos de la ciudad: el humedal El Burro, el sendero peatonal de Monserrate, el sendero ecológico San Francisco-Vicachá, el humedal Santa María del Lago, el parque regional La Florida y el sendero La Vieja. Así que, sigamos recorriendo nuestra maravillosa capital, que tanto nos ofrece.



Sandra Nayibe Granada Méndez

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co