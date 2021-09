Recursos para cuidar el medioambiente

Señor Director:



Según EL TIEMPO de 23-9-2021, la Asamblea de la ONU destinó 5 millones de dólares para la protección del 30 % de la biodiversidad hasta el año 2030. La fuente de estos recursos son fundaciones como las de Bezos, Bloomberg y otros multimillonarios, para defensa de comunidades ambientalistas y la protección de especies contra la deforestación y minería ilegal. En Colombia se proyecta la creación de un centro en San José del Guaviare destinado a vigilar y hacer cumplir las normas contra los delitos ambientales.

Durante el año 2020, nuestro país tuvo el mayor número de ambientalistas -65- asesinados en el mundo. En lo corrido del 2021 han sido 49. Así mismo, Colombia no ha firmado el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el 22 de abril de este año. Esperamos que esto se logre muy pronto.



Fidel Vanegas Cantor

No maltratar a las mascotas

Señor Director:



Entre el 2020 y el 2021se han denunciado más de 61 casos de maltrato animal (como ustedes lo mencionaron en el artículo pasado del miércoles 22) y en los cuales se ha condenado a los agresores. Pero no debemos bajar la guardia. Por ello quiero invitar a los lectores a que no abandonen a sus mascotas ni las maltraten. También quiero invitar a quienes deseen adoptar para que le den una oportunidad a un animal de la calle. No saben cuánto han sufrido ni cuánto los han lastimado.



No permitamos que esas denuncias que han hecho por maltratar a nuestros amigos de cuatro patas sigan creciendo.



Carlos Mauricio Restrepo Carreño

Nostalgia de Los Héroes

Señor Director:



Comenzó la demolición del monumento a Los Héroes en Bogotá. Este fue siempre un referente histórico, no solo del país, sino de Bogotá. Son de esos lugares, de esas obras que tiene uno como suyas, como un punto de orgullo. Se entiende que es necesario tumbarlo para dar paso a la construcción del metro, pero produce nostalgia. Siempre que los forasteros llegábamos del norte eran referencia el tercer puente y Los Héroes. Además de ese orgullo patrio que se siente. Pero, de hecho, este ya había sido irrespetado por el vandalismo en las protestas de este año. Nos tocará visitar a Bolívar en otro lugar, que sí esperamos que sea cuidado al máximo y puesto en un sitio protegido, pues ya sabemos lo que hacen los vándalos.



Ángel María Aguilar

