Alertas por el invierno

Señor Director:

​

La noticia en su diario es que los deslizamientos tienen en alerta a más de la mitad de los municipios en el país. El país todo debe estar en alerta, pues este invierno está causando unos estragos pocas veces vistos. O a lo mejor es al contrario, muchas veces vistos.

El crudo y prolongado invierno en Colombia siempre ha tenido unas implicaciones graves para millares de personas, por múltiples causas como la deforestación, en primer lugar, la falta de planificación en la construcción de vivienda rural, la pobreza –que lleva a la gente a instalarse en lugares no aptos– y también la difícil geografía.

Esas imágenes de gente con el agua casi al techo se ven desde hace años. Lo que toca es estar alertas todos, vigilar los afluentes y atender las alarmas. Y, si es posible, cosechar pronto los cultivos que ya estén cerca de su punto de maduración y se hallen en riesgo de inundación, o trasladar semovientes. Hay carestía y es triste ver que se pierdan los alimentos bajo las aguas.

José Francisco Piñeres

Orgullo futbolístico

Señor director :

​

Es un orgullo para nosotros como colombianos ver a nuestro equipo femenino de fútbol sacar la cara por el país en el Mundial en India de la categoría Sub-17, clasificando para la semifinal, donde se enfrentará con Nigeria este miércoles 26 de octubre. Sin duda, ellas ya dejaron claro que Colombia sí tiene potencial y que esta vez las mujeres son las protagonistas de este escenario tan conmovedor y emocionante para nosotros como país.

Vale la pena madrugar. Apoyemos a nuestra selección y a cada una de nuestras jugadoras, que volverán a darla toda en el campo y que a pesar de que una de las jugadoras estrellas (Linda Caicedo) está presentando una lesión, se ha dicho que puede jugar y no será un impedimento para demostrar de lo que están hechas y la preparación que han tenido a lo largo de su carrera.

En medio de tantos hechos negativos o que nos golpean, estos son momentos y conquistas que nos reconcilian. Por tanto, son importantes como estado de ánimo para la sociedad. Y qué bueno que sea por esfuerzos y méritos de las mujeres. Suerte a nuestra Selección.

Valentina Carreño Cuervo

¿Y nuestros niños?



Señor Director:



¿Será posible que con Maximiliano, de apenas 6 añitos, y, todo indica, víctima de la violencia ‘intrafamiliar’, que es donde más son atacados, abusados, golpeados, etc., los niños, se repita el monstruoso y sin resolver caso de la tierna, indefensa e inocente Sara Sofía, desaparición y todo lo que la precedió, ya parecen olvidadas?

¡De Sara Sofía no sabemos nada! Es la única realidad. Ni el cuerpecito de ella ni el de Maximiliano aparecen...

Parece que lo que no debiera ser imposible –encontrar sus cuerpos y aplicar justicia a los monstruos que los victimizaron, sin beneficios judiciales– esté siendo lo más posible hasta ahora, en este y otros casos de niños y niñas desaparecidos que simplemente pasan al cruel olvido.

Y que dejen las declaraciones requeteconocidas y hostigantes de que “iremos hasta las últimas consecuencias”, sino que se demuestren con hechos.

Ilse Bartels L.

Bogotá

