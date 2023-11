El reclutamiento de menores, una vergüenza

Señor Director:



Es realmente preocupante el aumento de un 53 % en el número de menores reclutados de manera forzosa en nuestro país.



Resulta inaudito tolerar que los grupos armados ilegales continúen exponiendo menores a la violencia y sometiéndolos a todo tipo de abusos; es una vergüenza permitir que los niños sean usados como escudos humanos.

No olvidemos que los responsables de esta tragedia son criminales que han incumplido con sus compromisos frente al acuerdo de paz firmado hace siete años, o están sentados “negociando” la ‘paz total’ en este momento.



La protección de la infancia debería ser una prioridad de todo gobierno. Condenar a un niño a perder su infancia deja secuelas físicas y emocionales que difícilmente podrán ser subsanadas. Es negarle la posibilidad de un mejor futuro.



Juanita Casas Carvajal

Bogotá

El camino de la concordia

Señor Director:



Parece que el Presidente, después del muy serio llamado de atención electoral del 29 de octubre y de su baja favorabilidad, está oyendo la voz de que la concordia es la más alta meta gubernamental, tal como lo está haciendo al dialogar con los empresarios y con el expresidente Uribe sobre el proyecto de la salud. Espero que no sea un mero canto de sirena y que le entre a fondo al barco para enderezar su gestión en bien de todos.



Juan Guillermo Durán Mantilla

Bogotá

¿Preparados para el calor?

Señor Director:



En 1995, una ola de calor sorprende a la ciudad de Chicago, ocasionando más de 750 víctimas; luego, a partir del 11 de agosto de 2003, y en menos de dos semanas, otra ola de calor ocasiona más de 53.000 víctimas en las capitales europeas, sobre todo en París (Francia). ¿En la actualidad qué tan preparadas están las capitales latinoamericanas en caso de que se registrara una ola de calor? Además de lo anterior, el sol, en el caso particular de Bogotá, es más peligroso, con todo y su belleza, no solo por estar más próximo a la línea del ecuador, sino por la mayor altitud sobre el nivel del mar (2.600 m) y la disminución de la capa de ozono. Adicionalmente, los rayos ultravioleta tipo B ingresan aproximadamente en un 26 % de forma más directa que en una ciudad como Cartagena, que está sobre el nivel del mar. De llegarse a presentar una ola de calor en Bogotá, con precarias presencias de ventiladores en edificios, casas, almacenes y otros espacios, además de adecuados aparatos de refrigeración en pocos y amplios espacios privados y particulares como los hospitales, clínicas y centro de salud, la ciudad podría entrar en una crisis sanitaria peor que los primeros días del covid-19.



Fernando Cortés Quintero

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co.