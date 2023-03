Señor Director:



Lo que hemos visto en esta ola invernal, aparte de las tragedias de siempre, de personas que pierden enseres o cosechas, o de víctimas fatales, lamentablemente, es el daño al medioambiente que hemos causado. Se ven cerros, que fueron hermosas montañas, hechos potreros, sin un árbol, con deslizamientos. Se ven ríos que avanzan terreno porque la vegetación fue arrasada y el agua se lleva la tierra, que no tiene el sostén de las raíces de los árboles. Se ven también vías a las que por el mismo fenómeno se les vienen los derrumbes. Qué tristeza que la conciencia ecológica aún no cala, que los bosques casi no tengan dolientes.

Pero además, hemos visto la falta de vías amplias, de más dobles calzadas. Nuestro país aún tiene un atraso de medio siglo en esta materia. Este gobierno tiene en estos dos frentes, medioambiente y vías, una gran oportunidad de dejar huella.



José Francisco Piñeres

Pensar en la población civil

Señor Director:



El artículo 2 de la Ley 2272 de 2022 (ley de paz total) habla de una política de paz “(...) participativa, amplia e incluyente (...)”, ante lo cual me pregunto: ¿qué de participativo, amplio e incluyente tuvo el cese del fuego bilateral con grupos armados que hoy el Gobierno deshace después de un paro armado que sometió a la población durante más de 15 días?



Es momento de que hablemos también de paz responsable. En una edición de este diario (21/3/2023) se expresa desde voces expertas cómo este gobierno ha olvidado lo que anteriores procesos de paz nos han enseñado en más de medio siglo de violencia. Las decisiones encaminadas a construir la paz deben enfocarse en la protección de la población civil. Deben ser responsables con las vidas que tienen en sus manos.



Carlos Arturo Gómez T.

Defensa de la Fuerza Pública

Señor Director:



Qué oportuna y patriótica columna de José M. Acevedo (21/3/2023). Hoy más que nunca, nuestra abnegada y eficiente Fuerza Pública –de un tiempo para acá maniatada– necesita del real y decidido respaldo de todo el pueblo colombiano para mantener en alto la moral, el honor y la dignidad de nuestros soldados y policías, que, como bien lo dice el columnista, no han recibido la suficiente solidaridad de la clase dirigente. En aras del cambio, algunos líderes políticos han resultado más duros con la Fuerza Pública que con quienes delinquen.



Es innegable la inversión de los valores. Los delincuentes, criminales y corruptos saben que nuestras fuerzas armadas están contenidas y que mientras más daño y dolor causen, podrán lograr mayores beneficios. El país sigue clamando mayor asertividad en la elección de los más honestos legisladores y gobernantes.



Luis Iván Perdomo Cerquera

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co.